Arguvan’da muhtarlara MAKS eğitimi

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde muhtarlara, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden İlyas Almaz ve Yasin Levent, Arguvan ilçe Nüfus Müdürü Ali Ekber Alman, mekansal adres kayıt sistemi muhtar modülü eğitimi yaptı.

Adres kaydının bulunduğu mahallede ikamet etmeyen kişilerin tespitine yönelik tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve entegrasyon çalışmaları tamamlanan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Muhtar Modülünün etkin kullanımı konusunda muhtarlara eğitim verildi.

Soru cevap şeklinde de geçen MAKS konusunda muhtarlara sine vizyon ekranında anlatım da gerçekleştirildi.

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