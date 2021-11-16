Cumhurbaşkanı Eroğan’dan Başkan Çınar’a ödül Çınar: “Cumhurbaşkanımızın ödülüyle gençlik yatırımlarımızı taçlandırdık”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik’ Proje Yarışması Ödül Töreninde, Yeşilyurt’ta 2,5 yıl içerisinde gerçekleşen sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ödül verdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Gençlik Festivalinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik’ Proje Yarışması Ödül Töreninde 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar gençlere yönelik fiziki, kültürel ve sportif yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir, İl ve Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlarına ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilyurt’ta gençlere yönelik gerçekleşen sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a başarı plâketi verdi.

Yeşilyurt’ta gençlere yönelik çok önemli yatırımlarda bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başarı ödülünü almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülle birlikte gençlere yönelik tüm yatırımları taçlandırdıklarını ifade eden Çınar, “ Bugün bizim adımıza çok önemli bir gün, gerçekten çok heyecanlı ve gurur doluyuz. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından Ankara’da ki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Festivaline Yeşilyurt Belediyesi olarak katıldık ve standımızı açtık. 21 Kasım’da sona erecek olan Gençlik Festivalimizin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik’ Proje Yarışması Ödül Töreninde yer alarak, yaşanan büyük heyecana şahitlik ettik. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Yeşilyurt İlçemizde gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz sosyal, kültürel ve sportif yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesi olarak ödül almaya hak kazandık. Düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülümüzü alarak, gençlere yönelik yatırımlarımızı taçlandırmış olduk. Yeşilyurt Belediyesini ödüle layık gören AK Parti Genel Merkezimize, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve tüm hemşerilerim adına sonsuz saygılarımı sunuyorum. Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun “ diye konuştu.

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