Malatya'da karayollarına ve kavşaklara fidan dikildi

Malatya’da yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu, KayseriGölbaşı kavşağında “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında karayollarının ve kavşak noktalarının ağaçlandırılması için Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen bin 200 fidan toprakla buluştu.

Fidan dikim etkinliğine, Vali Aydın Baruş, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve karayolları personeli katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Baruş, "Malatya’mız yeşillendikçe güzelleşiyor. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından bugün yapılan bu fidan dikme etkinliği, yol yapımı nedeniyle doğadan alınan ağaçların geri doğaya verilmesidir. Yeni çevre yolu yapımı kapsamında birçok kavşak çalışması var. AnkaraGölbaşı yolu üzerinde bulunan kavşak noktasındayız ve diğer 6 kavşakta fidan dikimini yapacağız. Yaklaşık bin 200 fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün gerek yol kenarlarında gerek kavşak noktalarında ağaçlandırma çalışmaları var” dedi.

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