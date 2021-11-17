Çocuk Kabaresine bakanlık desteği

Malatya’da “Şen Şakrak Kuklalar ve Çocuk Kabaresi” adlı oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 20212022 sanat sezonunda 428 özel tiyatronun projesine 13 milyon 500 bin lira destek sağlayacak. Şimdiye kadar bir sezonda destek sağlanan en yüksek sayıda proje oldu.

Özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 20212022 sanat sezonu için 508 özel tiyatronun başvurduğu bildirildi. 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere bu zamana kadar en yüksek başvuru sayısı olan toplam 472 özel tiyatronun projesinin değerlendirmeye alındığı belirtildi. Başvuruların yüzde 90'ından fazlasına olumlu cevap verilerek, bu alanda yeni bir rekor kırıldığı ifade edildi.

Malatyalı tiyatro sanatçısı Mehmet Ali Karataş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 20212022 sanat sezonu için geleneksel kategoride ‘Şen Şakrak Kuklalar ve Çocuk Kabaresi’ projesiyle destek almaya hak kazandı.

“Her sahne heyecanım ilk günkü aşkla başlıyor”

Tiyatro sanatçısı Mehmet Ali Karataş, ‘Şen Şakrak Kuklalar ve Çocuk Kabaresi’ projesiyle destek almaya hak kazanmasını değerlendirirken, “Geleneksel tiyatro alanında genelde çocuklara yönelik oyunlarla sahnelerde gösteri yapıyorum. Çocuklar canlandırdığım karakterlerle beni özdeşleştirdi. Sahne aldığınız oyunlarda salondaki seyirci ile kurduğunuz iletişim çok önemli. Her oyunda farklı seyirci ile karşı karşıyasınız seyirciye göre farklılıklar yaşanabiliyor duygusu değişebiliyor. Onu yakaladığınızda amacına ulaşıyor. 30 yıldır tohum ekiyoruz bu meyvelerini illaki veriyor. Her sahne heyecanım ilk günkü aşkla başlıyor. Bir nesil oynadığımız oyunlarla büyüdü. Sokakta hiç tanımadığınız biri oyunda aklında kalan kendisini etkileyen bir cümle, bir kelime ile sesleniyor veya bir figür ile sizi selamlıyor. Bu duygu kelimelerle ifade edilemez” dedi.

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