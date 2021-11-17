Fendoğlu, TMBB’de vatandaşların taleplerini dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, SivasMalatya kara yoluna bağlanan yolun kazalara sebebiyet vermemesi, muhtemel can kayıplarının engellenmesi ve trafiği rahatlatması açısından bir kavşak veya cep sistemiyle ana yola bağlantısının sağlanmasını istedi.
TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşan MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, vatandaşların taleplerini iletti. Fendoğlu, Ağustos ve Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Duranlar, Kırkpınar, Tohma ve Göktarla’lı vatandaşların talepleri olan Tohma, Kırkpınar, Göktarla, Duranlar köylerini birbirine bağlayan Sütlüce mevkisi ile Tohma Köprüsü arasında SivasMalatya kara yoluna bağlandığı nokta bir kavşak veya cep sistemiyle ana yola bağlantısının sağlanmasını Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığından talep etti
Fendoğlu yaptığı konuşmasında, “ Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Tohma, Kırkpınar, Göktarla, Duranlar köylerini birbirine bağlayan Sütlüce mevkisi ile Tohma Köprüsü arasında SivasMalatya kara yoluna bağlanan yolun kazalara sebebiyet vermemesi, olası can kayıplarının engellenmesi ve trafiği rahatlatması açısından bir kavşak veya cep sistemiyle ana yola bağlantısının sağlanması bölgede yaşayan vatandaşlarımızın Karayolları Genel Müdürlüğünden dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığımızdan talepleridir” ifadelerini kullandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.