Arguvan’ın sorunları ele alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arguvan’ın sorunları ele alındı

İHA

Arguvan’ın sorunları ele alındı

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ele alındı.
Vali Aydın Baruş, Arguvan ilçesi Kültür Merkezinde, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile yaptığı toplantıda ilçenin sorunlarını müzakere ederek çözümü yönünde görüşler aldı. Baruş, başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı açılış konuşmasını yapan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Gerek yatırımların kontrolü gerek ilçemize ait sorunların çözümlenmesi yönünde yapılacak çalışmaların konuşulması sebebiyle bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizleri burada, Türkülerin Başkentinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ise yapmış olduğu konuşmasında, “İlçemizin sorunlarını konuşmak ve çözümlemek amacıyla burada bulunan Sayın Valimiz ve daire amirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Vali Aydın Baruş ise Arguvan’da çok büyük bir yatırımımız var. DSİ tarafından yapımı yaptırılan sona ermek üzere olan Yoncalı Barajımız. Bu yılsonu barajımızın tamamlanması öngörülüyor. Ardından 2022 yılında sulama projelerinin tamamlanması için çalışmalar yapılacak. Sulama projelerinin de sona ermesiyle birlikte yaklaşık 170.000 dönüm alan suya kavuşacak. Arguvan’ımız yeşillenecek, çiftçimiz kazanacak ve Arguvan’a dönüşler hızlanacak. Birkaç yıl sonra Arguvan’a geldiğimizde burayı yemyeşil göreceğiz” şeklinde konuştu.
Malatya ve ilçelerinin deprem fay hatları üzerinde olduğunu hatırlatan Baruş, “ Deprem, Malatya’mızın, ilçelerimizin her zaman yaşayabileceği bir afet türü. Bundan korunmak için de oturduğumuz yapılarımızın, konutlarımızın sağlam olması gerek. 2013 yılında yaşanan heyelan dolayısıyla 44 evimiz var ve bunların yapımı kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Deprem nedeniyle yaptırdığımız 68 konut var. 20 konutumuzun yapımını da yeni başlanacak. Yer temini yapılamayan vatandaşlar için de il merkezinde konut önerimiz var. Deprem ve heyelandan zarar gören vatandaşlarımızın da dertlerine çare olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplantının ardından ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Vali Baruş, ilçenin genel durumu hakkında İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü’den bilgiler aldı.
Tepebağ Mahallesinde yapımı devam eden afet konutlarını inceleyen Vali Aydın Baruş, konutların en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi talimatlarını verdi.
Son olarak Yoncalı Barajını ziyaret eden Vali Baruş, barajın son durumunu yerinde inceleyip baraj ile ilgili ayrıntılı bilgileri DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi’den aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özhaseki’den Başkan Gürkan’a hizmet övgüsü
YEREL HABERLER Özhaseki’den Başkan Gürkan’a hizmet övgüsü
Fendoğlu, TMBB’de vatandaşların taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Fendoğlu, TMBB’de vatandaşların taleplerini dile ...
Kuyumculardan “Altına yatırım yapan zarar etmez” tavsiyesi Paranın yastık altı yerine altın ile değerlendirilmesini önerdiler
YEREL HABERLER Kuyumculardan “Altına yatırım yapan zarar etmez” ...
Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı kadrosunu ...
Başkan Güder: “Eskimalatya cazibe merkezi haline gelecek”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Eskimalatya cazibe merkezi haline ...
Gasp ve tehditten 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gasp ve tehditten 2 tutuklama
Malatya’da prematüre günü bebeklerle kutlandı
YEREL HABERLER Malatya’da prematüre günü bebeklerle kutlandı
Yeşilyurt'ta gençlik festivalindeki etkinlikleri büyük ilgi görüyor Çınar: “Gençlerimizin dikkatini Yeşilyurt’a çektik”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta gençlik festivalindeki etkinlikleri ...
Türk bilim adamları kayısıdan roket yakıtı üretti Malatyalı bilim adamları, 1 liralık kayısı atığından 200 dolarlık roket yakıtı üretti
YEREL HABERLER Türk bilim adamları kayısıdan roket yakıtı ...
Cumhuriyet meydanında çalışmalar devam ediyor Gürkan: “2022 yılı cumhuriyet bayramını cumhuriyet meydanında kutlayacağız”
YEREL HABERLER Cumhuriyet meydanında çalışmalar devam ediyor Gürkan: ...
Çocuk Kabaresine bakanlık desteği
YEREL HABERLER Çocuk Kabaresine bakanlık desteği
Malatya’da koyun kırkma kursu açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da koyun kırkma kursu açıldı
Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu
Rektör Kızılay, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Rektör Kızılay, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem ...
Malatya'da karayollarına ve kavşaklara fidan dikildi
YEREL HABERLER Malatya'da karayollarına ve kavşaklara fidan dikildi
Cumhurbaşkanı Eroğan’dan Başkan Çınar’a ödül Çınar: “Cumhurbaşkanımızın ödülüyle gençlik yatırımlarımızı taçlandırdık”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Eroğan’dan Başkan Çınar’a ödül Çınar: ...
Malatya’da marul ve ıspanak fiyatları düştü
YEREL HABERLER Malatya’da marul ve ıspanak fiyatları düştü
Kuru kayısıdaki fiyat artışı fidelere talebi arttırdı
YEREL HABERLER Kuru kayısıdaki fiyat artışı fidelere talebi arttırdı
14 yıldır tam tıkalı olan kalp damarı başarılı bir operasyonla açıldı
YEREL HABERLER 14 yıldır tam tıkalı olan kalp damarı başarılı bir ...
Arguvan’da muhtarlara MAKS eğitimi
YEREL HABERLER Arguvan’da muhtarlara MAKS eğitimi
Malatya’da çöken binada 13 vatandaşı kurtaran personele ziyaret Başkan Gürkan: “İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz iyi ki varlar”
YEREL HABERLER Malatya’da çöken binada 13 vatandaşı kurtaran ...
Malatya'da “Yunus Emre" paneli Rektör Kızılay: "Yunus Emre’nin 13. yüzyılda söylediği sözleri sanki bugün söylenmiş gibi hepsini anlıyoruz, bize hiç yabancı gelmiyor”
YEREL HABERLER Malatya'da “Yunus Emre" paneli Rektör Kızılay: "Yunus ...
Başkan Çınar, Kazakistanlı akademisyen ve öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Kazakistanlı akademisyen ve öğrencileri ...
Alabalık tantuniye ilgi
YEREL HABERLER Alabalık tantuniye ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.