45’inci evlilik yıldönümünü kutlayan çift, kadın cinayetlerine dikkat çekti

Malatya'da yaşayan Emin Ömer ve Hafize Yalman çifti, evliliklerinin 45'inci yıldönümünü kutladı. Çocuklarının ve torunlarının hazırladığı sürpriz pastayı kesen yarım asırlık evli çift, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Kadınlarımız ölmesin, çiçekler solmasın” dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde Emir Ömer Yalman (63) ve Hafize Yalman (60) evliliklerinin 45'inci yıldönümünü çocukları ve torunlarının düzenlediği sürpriz organizasyonla kutladı.

Emir Ömer Yalman, yaklaşık yarım asır önce evlendiklerini belirtip, “Torunlarımla ve ailemle birlikte 45’nci evlilik yıldönümünü kutluyoruz. Sağ olsunlar torunlarım yaş pasta getirmişler. Evlilik yıl dönümünü kutluyoruz. 45 yıldır evliyiz” ifadelerini kullandı. Evliliği sürdürmenin önemine temas eden Emir Ömer Yalman, sabrın önemi üzerinde durdu.

Eşinin sözünü dinlediğini ve sözünden çıkmadığını ifade eden Emir Ömer Yalman, “Karşılıklı olarak birbirimizi dinleyerek ve ona göre hareket ederek bugüne kadar geldik. Torunlarımız ve evlatlarımız ile Allah’a şükürler olsun mutluyuz. 5 tane torunum var” dedi.

Emir Ömer Yalman, gençlere de tavsiyede bulunarak, “Gençlerimize sesleniyorum. Görücü usulüyle evlensinler. Severek evlenen çiftler lükse kaçıyor. Daha sonra ise mutsuz olarak boşanma davasıyla karşı karşıya geliyorlar. Severek evlenmektense görücü usulüyle evlenmek daha iyi. Çünkü severek evlenenler, daha önceki yaşadıklarını evlendikten sonra göremeyince ayrılıyorlar. Mutlu olmak için karşılıklı saygı ve sevgi şart. Küçük bir tartışma olursa eşim ile birlikte susarız. Ben dışarıya çıkarım. Tekrar ev gelirim konuşmaya devam ederiz. Şimdiki çiftlere bakınca iki tarafta ben haklıyım diyor ve birbirlerine seslerini yükseltiyorlar. Boşanmaya kadar gidiyor sonu” şeklinde konuştu.

60 yaşındaki Hafize Yalman ise yarım asra yakındır sürdürdükleri evliliklerinde sevgi ve saygının önemine temas ederek, gençlere tavsiyelerde bulundu. Hafize Yalman, “Evli çiftler birbirlerini devamlı dinlesinler ve tartışmasınlar. Evli olan evlatlarımız ve nişan yapan gençlere sesleniyorum. Birbiriniz dinleyin ve saygı sevgi ile birbirinize karşı sabırlı olursanız bir ömür boyu mutlu olursunuz. Ben 17 yaşında evlendim. Güzel bir düğün yapmıştık. Eşimi ilk günkü gibi seviyorum. Mutlu olmak istiyorlarsa görücü usulü evlenmelerini tavsiye ediyorum” dedi.



“Kadınlarımız ölmesin, çiçekler solmasın”

Hafize Yalman, kadın cinayetlerine de temas ederek, “Kadın cinayetlerini duyunca üzülüyoruz. Kadınlarımız ölmesin istiyoruz. Basından takip ediyorum. Kadın cinayetlerini duyunca kadınlarımız ölmesin, çiçekler solmasın diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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