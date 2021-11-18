Yeni Malatyaspor, Giresun’da galibiyet arayacak

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Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan sarısiyahlı ekip maçın hazırlıklarını sürdürürken, Marius Sumudica yönetiminde tekrardan galibiyet ile tanışmak istiyor.

Doğu Anadolu ekibi ile Karadeniz ekibinin aralarında oynadıkları son 6 maçta her iki takımın 2’şer galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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