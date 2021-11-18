Türkiye Şampiyonuna başarı hediyesi

Sakarya’da düzenlenen U23 Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Malatya İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu yarış takımı sporcusu ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Süleyman Sefa Temel, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette şampiyon öğrenci Süleyman Sefa Temel’in yanı sıra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ve Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Arıbaş da yer aldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay, U23 Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan öğrenci Temel’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kızılay, öğrenciye başarısından dolayı hediye de verdi.

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