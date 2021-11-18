Doğanyol Devlet Hastanesi depreminin 2. yıldönümünde hizmette

Malatya’nın Doğanyol İlçesi Devlet Hastanesi’nde 24 Ocak depreminin 2. yıldönümünde hasta alımına başlaması hedeflendi.

İlçe merkezine 10 yataklı, poliklinik hizmetlerin yer aldığı yeni hastane tamamlanma aşamasına geldi. Kaba inşaatı biten hastanenin iç dizaynı bitirildikten sonra hastaneye cihazlar yerleştirilecek. Doğanyol İlçe Devlet Hastanesi’nin 24 Ocak 2020 depreminin 2. yıldönümünde hasta alımına başlaması hedefleniyor.



Lojman da yapılıyor

Bu arada, hastanede görevli olacak personeller için hastanenin yan tarafına da lojmanlar yapılıyor. Lojmanlar da yine hastanenin bitmesiyle sağlık çalışanlarına teslim edilecek.



Depremde ilçe büyük zarar görmüştü

Diğer yandan, Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya'nın Doğanyol İlçesi'nde hastane yapılmasına karar verilmiş, 220 yılında temeli atılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.