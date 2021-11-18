Malatya'da Siberay eğitimi verildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına yönelik güvenli internet kullanımı ve siber suçlarla mücadele konularında konferans verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan 'Siberay' projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına yönelik güvenli internet kullanımı ve siber suçlarla mücadele konusunda konferans verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen konferansta, 'Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri" konularında bilgilendirme yapılırken, 'Siberay' projesi ile toplumun teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilinçlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

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