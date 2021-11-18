Başkan Güder: “İlçemizin sorunlarına neşter vuruyoruz”

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Battalgazi Mahallesi Korkut Özal Caddesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizi yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Battalgazi Mahallesi Korkut Özal Caddesi’nde Battalgazi Belediye ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Mert ile birlikte tamamlanan çalışmalarını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, göreve geldiklerinden bu yana geçen süreçte Battalgazi’ye 200 milyonluk yol yatırımı yaptıklarını hatırlatarak, 2023’te asfaltsız yollarının kalmayacağını belirtti.



“50 yıllık alt yapı sorunu çözüldü”

50 yıllık alt yapı sorununun çözülmesinin akabinde asfalt çalışmalarının hemen yapıldığını dile getiren Battalgazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Boğa, “56 aydır mahallemizde çalışmalar vardı. Öncelikle bu süreçte sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız haklarını helal etsinler. Alt yapı kolay bir iş değil. Mahallemizde 50 yıldır yapılmayan alt yapı çalışması yapıldı. Alt yapıdan sonra Korkut Özal caddemizde asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e, AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci’ye ve MASKİ Müdürü Mehmet Mert’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“İlt yapı sorunu uzun yıllar konuşulmayacak”

Gerçekleştirilen çalışmaların Malatya’ya ve Battalgazi’ye hayırlı olmasını dileyen Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Mert, “Genel Müdürlük olarak Battalgazi, Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahallemizin ihalelerine tek seferde çıktık. Mahallelerimizin içme suyu ve kanalizasyonunu tamamen yeniledik. Özellikle içme sularında büyük sıkıntı vardı ve ikinci katlara çıkmıyordu. Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Battalgazi Belediyemiz ile birlikte bu bölgeyi tamamen yeniledik. Artık uzun yıllar bu bölgenin su ve altyapı problemi konuşulmayacak. Gerçekleştirilen çalışmaların Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Program dahilinde çalışmalarımız sürüyor”

Battalgazi’nin sorun ve sıkıntılarını iyi bildiklerini ve sorunlara neşter vurduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bölgemiz eski yerleşke olması nedeniyle alt yapılarımız 5060 yıldır mevcut alt yapılar ve ihtiyaca cevap veremeyecek durumdaydı. Sorunları iyi bilmemiz nedeniyle konuyu başkanımıza ilettik ve ciddi alt yapı çalışmalarının startı verildi. Çalışmalarının tamamlanması ile asfalt çalışmalarımız başladı. Program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Mahalle sakinlerimize biraz rahatsızlık verdik ama bu hizmetler vatandaşlarımızın rahatlığı için yapılan hizmetler. Zahmet olmadan rahmet olmuyor. Göç veren değil göç alan bir Battalgazi’yi yeniden inşa çalışmalarımız gece gündüz sürüyor. Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, Battalgazi’nin her mahallesinde her sokağında alın terlerini döken personellerimizi yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum. Yapılan hizmetin bu bölgeye hayırlı olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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