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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kick Boks Şampiyonasından dünya 2’nci olarak döndü

İHA

Kick Boks Şampiyonasından dünya 2’nci olarak döndü

İtalya’nın Jesolo kentinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasına +70 kg kick light kategorisinde katılan Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü öğrencisi Şeymanur Canpolat, gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu. Canpolat, Türkiye’ye altın madalya getireceği sözünü verdi.
Şampiyonada başarılı maçlar çıkararak finale çıkma başarısı gösteren Canpolat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ilkım’la birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Canpolat, şampiyonada giydiği formasını Rektör Kızılay’a takdim etti. Şampiyonaya hazırlık sürecini ve daha önceki yıllarda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarıları anlatan Canpolat, gelecek yıllarda düzenlenecek Dünya Olimpiyat Oyunları ile Dünya Kick Boks Şampiyonalarında daha büyük başarılar yakalayacağını söyleyerek Türkiye’ye altın madalya getireceği sözünü verdi.
“Bizleri gururlandırdın, daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum”
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu’nun başarılarını hatırlatan Rektör Kızılay, öğrencileri Canpolat’ın da bu düzeyde bir başarı elde ederek başta tüm Türkiye olmak üzere üniversiteyi gururlandırdığını ifade etti. Canpolat’ın daha büyük başarılara imza atacağına ve Türkiye’yi hem olimpiyatlarda hem de dünya düzeyindeki turnuvalarda başarıyla temsil ederek Türkiye’ye altın madalya da getireceğine inandığını belirten Kızılay, “İnönü Üniversitesi olarak bu anlamda her türlü desteği vereceğiz. Bu tür turnuvalara katılarak hem ülkemizi hem de üniversitemizi temsil eden öğrencilerimize tüm imkânları sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenlerinin bilim, sanat ve spor alanlarında yakaladığı başarılar sayesinde üniversiten yurt içi ve yurt dışında adından söz ettiren bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurgulayan Kızılay, ayrıca Şeymanur Canpolat’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Ziyaret Rektör Kızılay’ın başarılı öğrenciye hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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