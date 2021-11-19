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Başkan Çınar, festival’ de gençlerle buluştu Çınar: “Gençlerimizin heyecanı ve coşkusu gelecek adına umut verici”

İHA

Başkan Çınar, festival’ de gençlerle buluştu Çınar: “Gençlerimizin heyecanı ve coşkusu gelecek adına umut verici”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, festivalde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yatırımlarından dolayı takdim ettiği başarı ödülümüzü gençlerimize hediye ediyoruz. Gençlik Festivalinde en güzel şekilde faydalanıp, ülkemizin farklı kentlerinden gelen gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesinde gerçekleşen ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler’ temalı ‘Tam Bana Göre Festival’ etkinliklerinde Türkiye’nin farklı kentlerinden katılım gösteren gençlerle buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin heyecanı, coşkusu ve azminin gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.
Festivalde kurulan Yeşilyurt Belediye standını ziyaret edenlerle tek tek ilgilenip sohbet eden Başkan Çınar, kayısı çekirdeği kahvesi ikram ettiği ziyaretçilerine Yeşilyurt Belediyesinin gençlik ve spor yatırımları başta olmak üzere diğer tüm yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı. Kayısı çekirdeği kahvesini beğendiklerini ifade eden ziyaretçiler ise “Gerçekten çok güzel bir lezzet, tadı harika, Yeşilyurt Belediyesini tebrik ederiz” diye konuştular. Festival alanında kurulan diğer stantları da ziyaret ederek yapılan tanıtım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çınar, oldukça renkli görüntülerin hakim olduğu etkinlikleri yakından takip eden yazılı ve görsel medya kuruluşlarına Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ve Yeşilyurt’un tarihsel, kültürel, gastronomi, turizm ve ekonomik potansiyeli hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.
Yeşilyurt Belediye standında düzenledikleri sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler ve tanıtım faaliyetleriyle Yeşilyurt’u her yönüyle gelen ziyaretçilere tanıttıklarını ifade eden Çınar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Erdoğan tarafından başarı ödülüne layık görülen gençlik yatırımlarıyla birlikte Yeşilyurt’un ismini bu alanda da ön plana çıkardıklarını dile getirirken, hem aldıkları ödül hem de tanıtım faaliyetleriyle festivalin en fazla dikkat çeken standına sahip olduklarını hatırlattı. AK Parti Gençlik Festivalinde Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çınar, “ ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler’ temalı ‘Tam Bana Göre Festival’ etkinliklerinde ülkemizin farklı yerlerinden gelen gençlerimizle ve ziyaretçilerimizle bir araya gelmekten, onlarla hasbihal etmekten ve farklı etkinliklerimizi onlara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Oldukça renkli ve canlı bir görüntüye sahip standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri memnun ediyor. Ziyaretçilerimizin uğrak noktasına dönüşen standımızda kentimizin ve ilçemizin tarihsel ve kültürel hazinelerini, zengin yemek kültürünü tanıtırken diğer taraftan farklı aktiviteler düzenliyoruz, kayısı çekirdeği kahvemizi ikram ediyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımız tarafından başarı ödülüne layık görülen ilçemizdeki gençlik yatırımlarımız başta olmak üzere ilçemizi 2023 vizyonuna ulaştıracak tüm yatırımlar ve projelerimizi gelen ziyaretçilerimize detaylı olarak anlatıyoruz” dedi. Yeşilyurt’ta 2,5 yılda gençlere yönelik hayata geçen sosyal, kültürel ve sportif yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almanın kendileri adına gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Çınar, “ Belediye olarak gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimsel ve teknoloji alanında kendisini yetiştirmiş, idealist ve ülkesine yararlı bireyler olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin her alanda başarılı olabilmesi, kendilerini iyi şartlarda yetiştirmesi için spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet üreten bir belediye olmamızın karşılığını Cumhurbaşkanımızın verdiği ödülle almış olduk, çok gururlu ve mutluyuz. Buradaki festivalde yaklaşık 150 belediye ile birlikte bizlerde gençlerimizi ne kadar önemsediğimizi, sevdiğimizi ve değer verdiğimizi gözler önüne seriyoruz. Farklı kentlerden gelen diğer belediyelerimizin de çok güzel tanıtımları ve uygulamaları var, bizlerde bunları inceliyoruz, görüşüyoruz, tecrübelerimizi karşılıklı olarak paylaşıyoruz. Yapay zeka ve bilgi teknolojileri alanında farklı etkinlikler yapılıyor, gençlerimiz için çok güzel ve verimli bir ortam oluşturuldu. Belediye olarak stant içerisinde üç farklı alanda yaptığımız sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle festivale katkı sunuyoruz. Misafirlerimize 44 yıl hatır kayısı çekirdeği kahvesi ikram ediyoruz, kahvenin tadına bakan misafirlerimizin güzel sözleri bizleri mutlu ediyor. İlçemize kazandırdığımız Mahmut ÇalıkAhmet Çalık Tekstil Müzemizde yer alan ahşap baskı tekniğimizi buraya getirip misafirlerimizin farklı bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz. Ziyaretçilerimize üzerine farklı figürler ve desenlerle baskılarını yaptıkları tişörtleri hediye ediyoruz. İlçemizin tarihi, kültürü ve yemeklerinin yanı sıra ilçe genelinde yaptığımız yatırımları anlatan el broşürlerini dağıtıyoruz. Farklı kentlerden gelen ziyaretçilerimizle sohbet ediyoruz, fikir alış verişi yapıyoruz, bizim adımıza çok güzel bir festival oldu. Gençlerimize ve gelen tüm ziyaretçilerimize kentimizin doğal güzellikleri, turistik mekanları, tarihi yerlerini ve eşsiz lezzetlerini anlatıyoruz, sosyal ve kültürel yaşamıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyoruz, tüm misafirlerimizi bu güzellikleri yerinde görmeleri için kentimize davet ediyoruz. Gençlerin ilgisi, düzenlenen etkinliklere katılımları, farklı görüşlerini bizimle paylaşmaları hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor. Amacımız hem belediye olarak yaptığımız çalışmaları anlatmak, farkındalık oluşturmak ve gelen ziyaretçilerimizi en güzel şekilde misafir etmektir. Gençlere yönelik yatırımlarımızdan dolayı bizleri ödüle layık gören Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Milletvekillerimize, İl Koordinatörlerimize, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, destek veren herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra aynı azim ve gayretle, daha özverili ve daha çok çalışarak çalışmalarımızın üzerine koyarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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