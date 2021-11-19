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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, Melekbaba Mahallesindeki projeleri inceledi

İHA

Başkan Çınar, Melekbaba Mahallesindeki projeleri inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem mağduru vatandaşlar için Melekbaba Mahallesinde inşa edilen TOKİ Konutlarının yanı sıra bölgenin en büyük spor kompleksi olan Gençlik Merkezi ile devam eden spor yatırımlarını yerinde inceledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ Konutlarının 10 blokta oluşacağını, 52’si 2+1, 74’ü 3+1 olmak üzere toplamda 126 dairenin anahtarlarının yakın zamanda hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
Melekbaba ve Kaynarca Mahallelerinin TOKİ Konutlarının yanı sıra bölgenin en büyük spor yatırımı olan Gençlik Merkezi ve Futbol Stadyumları, alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal yaşam alanlarıyla Malatya’nın yeni gözde mekanlarından olacağını ifade eden Çınar, “ Haziran ayında başlayan buradaki konutlarımızın yanı sıra çocuk oyun grupları, yeşil alanlar ve spor alanlarıyla birlikte deprem mağduru hemşehrilerimiz için kaliteli ve güvenilir bir yaşam alanı oluşturuluyor. Bölgeye değer katacak çok güzel bir eser inşallah burada hizmete sunulacak.24 Ocak depreminden sonra ilçemizde ağır hasar gören ve yıkılan binalarımızdan sonra hak sahiplerine burada güzel bir yaşam alanı sunulacak. Malatya’mızın yeni gelişen bölgelerinin başında gelen Melekbaba ve Kaynarca gibi bizimde belediye olarak son dönemlerde güzel ve modern yatırımlarla buluşturduğumuz, havadar ve güzel bir noktada hizmete sunulacak konutlarımız, bölgemizin gelişimine önemli değerler kazandıracaktır” dedi.
Yeşilyurt ilçesindeki her bölgenin olduğu gibi Melekbaba ve Kaynarca Mahallesinin de doğru ve planlı gelişmesi için gereken hassasiyet ve duyarlılığı gösterdiklerini belirten Çınar, “ Yıllardır bu bölgenin sağlıklı gelişimi için verdiğimiz mücadele ve yaptığımız planlamaların karşılığını almaya başlıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde konutlarımızı hak sahipleriyle buluşturmuş olacağız. TOKİ Konutlarımızın yanı sıra bu bölgede toplam 61 dönümlük alan üzerinde bölgemizin en büyük spor kompleksi de hizmete girecek. Malatya’ya kazandırılacak ikinci futbol stadyumunun yanı sıra Gençlik Merkezi, açık ve kapalı spor salonları, kütüphane, spor aktivite alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte burasının cazibesi daha da artacak. 2021 yılını gençlik ve spor yılı olarak ilan edip 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza yönelik sportif etkinliklere yoğunluk veren bir belediye olarak ta bölgemizin en geniş kapsamlı spor yatırımı olan buradaki eserlerin hizmete girme sürecine tüm desteğimizi veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından projelendirilip, Valiliğimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün uhdesinde hayata geçecek olan spor kompleksiyle birlikte burası dinamik, canlı ve hareketli bir hüviyete kavuşacak. İnşaat tamamlanan Gençlik Merkezimizden sonra yapımı devam eden spor sahalarımızın tamamlanıp hizmete girmesinden sonra burası sporseverlerin uğrak noktasına dönüşecektir. Bölgelerimiz bu tür güçlü ve modern yatırımlarla geliştikçe ve dönüşüme uğradıkça bizlerde ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Burada ayrıca Hatunsuyu bölgemize giden, Kuzey Çevre Yolumuza bağlanan 50 metrelik bağlantı yolumuz var, kent merkezine en yakın bir hüviyete sahip olduğu için burası da çok hızlı gelişiyor. Belediye olarak ta bu bölgenin gelişimine ışık tutacak tüm talepleri belirli bir plan ve program çerçevesinde yerine getirmekteyiz. Son yıllardaki yatırımlarla artık çevre yolunun altı ve üstü diye bir kavram tarihe karıştı. TOKİ Konutları, Gençlik Merkezleri, belediye olarak uyguladığımız yatırımlar ve özel sektörün de yatırımlarıyla artık bu bölgemiz Malatya’nın en göze mekanları arasına girecektir. Belediye olarak ta gerek yol yenileme gerekse de yeni parklar ve spor alanlarıyla birlikte bu bölgenin daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
1 Haziran 2021 tarihinde başlayan konutların yapımının planlandığı gibi ilerlediğini ifade eden Şantiye Şefi Abbas Tatar, konutlarının yapımı ile imalatların önemli ölçüde tamamlandığını, depreme dayanıklı binaların yanı sıra çocuk oyun grupları ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte deprem mağduru vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.
Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ile Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a bölgede gerçekleşen tüm yatırımları yakından takip edip destek vermesinden dolayı teşekkürlerini sunarken, hayata geçecek yatırımlarla bölgenin birbirinden değerli eserlere kavuşacağını ifade ettiler.

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