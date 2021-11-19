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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da 460 litre sahte alkol ele geçirildi

İHA

Malatya’da 460 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 460 litre sahte alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde bir ikamette sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince bahse konu ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 460 litre el yapımı boğma rakı ele geçirilirken 2 şahsa 5607 ‘SKM’den yasal işlem yapıldı. Öte yandan KOM ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinden 1’i tutuklanırken, 2 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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