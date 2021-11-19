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Rektör Karabulut Türkiye Küba İş Forumu’na katıldı Karabulut, “Üretmeliyiz, üretime teşvik etmeliyiz”

İHA

Rektör Karabulut Türkiye Küba İş Forumu’na katıldı Karabulut, “Üretmeliyiz, üretime teşvik etmeliyiz”

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Küba Ticaret Odası iş birliğinde Ankara'da gerçekleştirilen TürkiyeKüba İş Forumu Konferansı’na Türkiye'yi 200 şirket temsil ederken, Küba ve Türkiye'den binlerce şirket de online olarak konferansı takip etti.
Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Küba İş Forumu Konferansı açılışında Küba'nın Ankara Büyükelçisi Ekselanslari Luis Alberto Amoros Nunez, Türkiye Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut konuşma yaptı.
İş Forumu’nda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya’da gerçekleşen kayısı üretimi ve rekolteden bahsederken milli ve yerli üretim vurgusu yaptı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak ARGE ve ÜRGE çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Rektör Karabulut konuşmasında MTÜ bünyesinde üretimini gerçekleştirdikleri ürünler hakkında da bilgiler verdi.

“Herkesle işbirliğine hazırız”
Prof. Dr. Karabulut, “Hedefi uluslararası bir üniversite olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde bilim, insanlık ve dünya için katkı ve destek sunmak isteyen dünyanın neresinde olursa olsun tüm bilim insanları ve akademik kurumlarla işbirliğine hazırız. Üniversite olarak uluslararası bir üniversite olmayı yerel değerlerden kopmadan gerçekleştirmek istiyoruz. Dünyada Kuru kayısının yüzde 90’ı Malatya’da üretiliyor. Patenti ve bilimsel çalışması şahsıma ait olan kayısı çekirdeğinden Kayısı Ekstresinin üretimi üniversitemiz bünyesinde yapılıyor. Yine kayısı çekirdeği yağı ve kayısı çekirdeği kahvesi üretimlerini de yapıyoruz. Yerli ve milli üretim ile ülkemizin kalkınma hedeflerine hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kaydetti.

“Girişimci ruh, sürekli kendini yeniler ve yeni fikirler üretir”
Girişimciliğin geleceğe yön veren bir ruh olduğunu belirten Rektör Karabulut, “Girişimcilik, sıra dışı yöntemlerin hayallerimize uyarlanması olarak nitelendirirken, girişimci ruhu herkesin baktığı ama sadece girişimcilerin görebildiği, sezdiği, algıladığı iş fırsatlarını iş fikirlerine dönüştürebilme yeteneği olarak ifade edebiliriz. Girişimci ruh, sürekli kendini yeniler ve yeni fikirler üretir, fırsatları algılamada ve hayata geçirmede olağanüstü hızlı hareket eder. Hem dünyada, hem de Türkiye'de besin destek ürünü pazarı büyümeye devam ederken, tüketime yönelik talep ve ilgi de o derece artıyor. Bundan dolayı da yerli ve uluslararası üreticiler Türkiye pazarına sürekli besin destek ürünlerini sunmaktadır. Aynı durum diğer ülkeler için de geçerlidir. Muazzam bir tüketim pazarı var. Bunun için el ele vererek üretmeliyiz, üretime teşvik etmeliyiz” dedi.
“Bilim için insanlığın geleceği için gelin birlikte çalışalım”
Pandemi sürecinde de örnek çalışmalar yürüten Rektör Karabulut, “Covid19 sürecinde özel sektör işbirliği ile dezenfektan üreten bir üniversiteyiz. Covid19 sürecinde değil sadece kesintisiz eğitim, kültürel ve sosyal sorumluluk etkinliklerini sürdüren bir üniversite olduk. Kuruluşumuzdan itibaren her zaman üretim vurgusu yaptık, bunları çalışmalarımız ile de gösterdik. Ekibimizle kayısını kükürt sorunu, kayısı çekirdeğini sağlığa etkileri gibi birçok çalışma yaptık. Bu anlamda üniversitemiz bünyesinde Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Malatya’mızın en önemli değerlerden biri olan kayısımızı akademik ve bilimsel olarak inceliyoruz. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir bitkisinin ekiminin yaygınlaştırılacağını kamuoyu ile paylaşmalarının ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak Ziraat Fakültesi bünyemizde kenevir ekimini gerçekleştirdik. Kenevirin özellikle tıp ve sağlık açısından incelenmesine yönelik araştırmalarımız sürüyor. Bu konuda Malatya Turgut Özal Üniversitesi her türlü uluslararası işbirliğine hazırdır. Her zaman ifade ediyorum: ‘Dünyanın neresinde olursanız olun, bilim için, insanlığın geleceği için gelin birlikte çalışalım’” şeklinde konuştu.

"Yatırım yapmaya hazırız"
Türkiye ile Küba arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iş forumunun iki ülke arasındaki ekonomiye katkı sağlamasını ümit ettiğini belirten SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, " Türkiye ile Küba tarihi ve köklü ilişkilere sahip, halkı ise dost ve kardeştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde dünya devletleri ile en üst düzeyde ekonomik ve stratejik işbirliği yaptı. Aynı ilişkilerimizi Küba devleti ile de yaptık. Türk şirketleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın bu girişimlerini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Biz Türk şirketleri olarak Küba devletinin kalkınma projelerinde özellikle inşaat, altyapı, üstyapı enerji teknoloji, sağlık, turizm, tarım gibi sektörlerde yatırımlar yapmaya hazırız. Her iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla Türk şirketleri olarak Küba şirketleriyle de işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Türk şirketlerini Küba şirketleriyle işbirliği yapmaya davet ediyoruz"
Türkiye ile Küba arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Küba'nın Ankara Büyükelçisi Ekselanslari Luis Alberto Amoros Nunez, "Küba devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İnanıyorum ki TürkiyeKüba İş Forumu Konferansı her iki ülkenin ticari hacmini güçlendirecektir. Dost ve kardeş ülke ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Türk şirketlerini Küba şirketleriyle işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.

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