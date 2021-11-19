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Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan spor kompleksi çalışmalarını inceledi “ Yaptığımız çalışmalarla Mişmişpark ve Pınarbaşı bölgesi güzide bir yer haline geliyor”

İHA

Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan spor kompleksi çalışmalarını inceledi “ Yaptığımız çalışmalarla Mişmişpark ve Pınarbaşı bölgesi güzide bir yer haline geliyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu bölgesine yapılan Spor Kompleksi çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde çok amaçlı spor salonu, jimnastik salonu ve konaklama merkezinin yer aldığı tesisin, herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 2022 yılı Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor. 130 dönüm alan içerisinde; 5 bin kişilik spor salonu, antrenman salonları, antrenör ve sporcu soyunma odaları, dinlenme salonları, sporcu yemekhaneleri, basketbol sahaları, futbol sahalarının yanı sıra modern, çağa uygun spor ihtiyaçlarına cevap verecek olan tesiste, jimnastik salonu, konaklama merkezi ve otopark alanı inşa edilecek. İnşaat çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, spor kompleksi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gürkan, “Malatya’nın tarihine baktığımız zaman büyük çapta hizmetlerin ve inşaatların bir arada olduğu hiçbir dönem olmamıştır. 5 bin kişilik spor salonu ve jimnastik salonunun hemen yanında fuarcılık binası yapıldı ve bitirildi. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde spor salonumuz, jimnastik salonumuz ve konaklama merkezimiz bitirilecek. İnderesi parkına gençlik kampımızı yapıyoruz. Yine bölgede ekmek ve yemek fabrikasını yapıyoruz. YİMPAŞ binası yapılıyor. Yine bölgede Bilkent Üniversitesinin okulları yapılıyor. Özel Harekat Merkezi yapılıyor. Yine süreç tamamlanırsa bölgeye Polis Evi yapılarak Malatyalıların ve Malatya’da hizmet gören kurumların hizmetine sunulacak. Çalışmalarımızın hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Orduzu bölgesine milyarlık yatırımların yapıldığını ve yine çalışmalar kapsamında Mişmiş park alanında çevre düzenlemesinin yapılacağını dile getiren Gürkan, “Ekmek ve yemek fabrikası, 5 bin kişilik spor salonu, jimnastik salonu ve konaklama merkezinin yanı sıra mişmiş park düzenlemesi de ayrı bir ihale ile yapılacak. Alanın çevre düzenlemesiyle birlikte ayrıca hayvanat bahçesine köprü geçişiyle birlikte fuarcılık merkezi, spor salonu, jimnastik salonu ve konaklama merkeziyle birlikte çevre düzenlemesinin yapılacağı alan güzide mümtaz bir yer haline gelecek. Lokasyon içerisinde aynı zamanda hayvanat bahçesi, fuarcılık merkezi ve spor kompleksi bütün bir şekilde entegre olacak. Çalışmaların önümüzdeki yıl bir aksilik olmazsa Ağustos ayı itibariyle bitirileceğini ilgili müellif firma bizlere iletti. Alanda yapılan çalışmalar süratli bir şekilde devam ediyor. Ağustos ayında da inşallah tamamlandığında açılışlarını gerçekleştirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

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