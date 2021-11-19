Boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, polisler evi ablukaya aldı

Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın düzenledi. Özel Harekat polisleri tarafından ev abluka altına alındı. Ekipler, kadın ve çocuklara ulaşmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da boşanma aşamasında olan Hamza U. isimli şahıs, eşinin ikametine pompalı tüfekle baskın düzenledi. İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından ev abluka altına alınırken, evin çatısında olduğu değerlendirilen şahsı etkisiz hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Ekipler, kadın ve çocuklara ulaşmaya çalışıyor.

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