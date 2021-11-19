Boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, ekipler kadın ve 2 çocuğu tahliye etti

Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın düzenledi. Polis ekipleri evdeki kadın ve 2 çocuğunu tahliye ederken, şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da boşanma aşamasında olan Hamza U. isimli şahıs, eşinin ikametine pompalı tüfekle baskın düzenledi. İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından ev abluka altına alınırken, şahsın etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Özel harekat ekiplerince girilen binadaki kadın ve 2 çocuğu tahliye edilerek polis merkezine götürüldü. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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