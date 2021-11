Şeyma Canpolat: "Kadınsın yapamazsın dediler, dünya ikincisi oldum" Canpolat, Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi öğrencisi, 22 yaşındaki Şeymanur Canpolat, İtalya’da yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi Şeymanur Canpolat İtalya’nın Jesolo kentinde yapılan Dünya Kick Boks şampiyonasında +70 kg büyükler kategorisinde dünya ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kick Boks’a ilk başladığı zaman tepkiler aldığını ve kadın olduğu için yapamazsın diyenlere aldırmadığını belirten Canpolat, “ Spora ilk başladığım zamanlar kadınsın yapamazsın dediler. Fakat ben hiç birine kulak asmadım. Her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam ettim. Daha güçlü bir şekilde de devam edeceğim. Kazandığımız dünya ikinciliğini tüm kadınlarımıza armağan ediyorum. Biz kadınlar her zaman en güçlüyüzdür” dedi.



Çok sürmez bıraksın dediler dünya ikincisi oldu

Uzak doğu sporlarına ilgisinin olduğunu ifade eden Canpolat, “ Uzak doğu sporlarına her zaman merakım vardı. Bundan dolayı Kick Boks’u seçtim ve özellikle de kadın olarak bir yerlere gelebileceğimi gücümüzü bütün kadınlara ispatlamak ve kanıtlamak için. Kick Boks’a ilk başladığım zaman babam çok sürmez bir hafta sonra bıkarsın dedi. Fakat aradan 4 5 yıl geçti ben hala bırakmadım ve en iyi şekilde devam etmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.



“Ülkemize en kısa zamanda dünya şampiyonluğunu getireceğim”

İtalya’da yapılan yarışta birinciliği kıl payıyla kaçırdığını vurgulayan Canpolat, “İtalya’da yapılan dünya Kick Boks şampiyonasında dünya ikincisi oldum. Gönül isterdi ki birinci olmak fakat birincilik de çok uzakta değil. Kıl payı kaçan bir maçtı. İnşallah ülkemizi, üniversitemize dünya şampiyonluğunu da getireceğim en kısa zamanda. Maçı birincilikle bitirmediğime çok üzüldüm fakat o bile benim için çok güzel bir şey en azından Türkiye’yi temsil etmek benim için çok güzel bir şey. Gurur vericiydi darısı dünya şampiyonluğuna” diye konuştu.

Canpolat, kendisini yetiştiren hocalarına, Fakülte Dekanı Prof. Cemal Gündoğdu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ilkım’a teşekkür etti.

