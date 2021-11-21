Malatya İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından üniversite engelli öğrenci temsilcisi seçimi ve engelli öğrenciler ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, Engelsiz İnönü Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Emine Durmuş, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tanrıverdi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Nezihe Üstüner ile birim öğrenci temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, birimin kuruluş amacı ve çalışma organları olan Engelsiz İnönü Komisyonu, Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü, birim sorumluları, birim öğrenci temsilcileri, üniversite engelli öğrenci temsilcisi görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şahin, koordinatörlüğün web sayfasını tanıtarak öğrenci başvuru ve sorun bildirme modüllerini anlattı. Sunumdan sonra toplantıya katılan öğrencilerin sorun ve talepleri dinlendi.

Programın sonunda Üniversite Engelli Öğrenci Temsilcisi seçimi yapıldı ve Taner Çelik 2 yıl boyunca görev yapmak üzere İnönü Üniversitesi Engelli Öğrencisi Temsilcisi olarak seçildi.

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