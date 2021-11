Pütürge’de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı Kerpiç evlerden çelik konstrüksiyon evlere geçmenin mutluluğu yaşanıyor

Sivrice depremin ardından Malatya’nın Pütürge ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarında yaşam başladı. Depremde evleri ağır hasar gören Pütürgeli depremzedeler, köylerinde yapılan alt katı ahır olan köy konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

20 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Malatya’nın Pütürge ilçesinde depremzedeler için yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor. İlçe merkezinde TOKİ tarafından yatay mimari esas alınarak konutlar yapılırken, köylerde ise tarım köy konutları inşa edildi.

Evlerin büyük bölümünün hasar gördüğü köylerde inşa edilen köy konutlarının alt katı hayvanların barınacağı ahır olarak kullanılıyor. Kerpiç evlerden yeni yapılan çelik konstrüksiyon evlerde yaşamaya başlayan depremzedeler daha sağlam ve daha konforlu evlerde yaşamanın mutluluğu yaşıyor.

Bu mutluluğu yaşayan ailelerden biri de ilçeye bağlı Gertan Mahallesindeki Akmercan ailesi. Kerpiç evleri depremden dolayı ağır hasar gören Akmercan Ailesi, kendileri için yapılan köy konutlarına taşındı. Ailenin reisi Mehmet Zeki Akmercan, köylerinde yapımına başlanılan 10 adet bireysel ahırlı köy evlerinin 8’inin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Evlerinin ihale aşamasından bitimine kadar süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Akmercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. İlçelerinin coğrafi olarak zor bir bölgede olduğunu da dile getiren Akmercan, “Allah hükümetimizden razı olsun. Coğrafya olarak zor bir yerdeyiz, ufak tefek sıkıntılar yaşadıksa da yapılan bu güzel evlere taşındıktan sonra bu mutluluk bize her şeyi unutturdu” dedi.

Evlerin çok kaliteli ve konforlu olduğunu dile getiren Akmercan, “Evlerimizde huzur, neşe ve mutluluk var. Çok kullanışlı malzemelerden dizaynına edilmiş. Her yönüyle mükemmel bir ev. Yapılan izolasyon, inşat mükemmel. Evlerin yapımına sebep olanlardan Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Mikail Sülük’te deprem sürecinden evlerin teslimine kadar her zaman yanımızda oldu. Kendisinin de emeği büyük, Allah razı olsun” diye konuştu.

Evin hanımı Meryem yeni evlerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, ‘Toprak evlerden bu güzel eve geldik, her şey çok mükemmel” ifadelerine yer verdi.

Akmercan ailesinin çocukları Turgut da deprem sonrası zor bir süreçten geçtiklerini, ancak evlere taşınmayla birlikte bu sıkıntıların unutulduğunu belirterek, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız bu süreci iyi değerlendirdi. Çok şükür şimdi evimizde yaşıyoruz. Diğer evlere göre çok rahatlığı var, yerleşimi, ısısı gerçekten muazzam bir ev” şeklinde konuştu.

Mehmet Zeki Akmercan’ın annesi Sultan Akmercan’da Kürtçe olarak yaptığı konuşmada, “Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu evleri yapanlara teşekkür ediyoruz. Biz kendilerinden razıyız, her konuda bizlere yardımcı oldular. Evimiz çok güzel olmuş” diye konuştu.

