İnönü Üniversitesinde “Tecrübenin Paylaşımı” isimli çevrim içi seminer

Malatya İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin düzenlediği “Tecrübenin Paylaşımı” isimli çevrim içi seminere hat sanatının usta ismi Konya Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz konuk olarak katıldı.



Konya Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz, seminerde yaptığı konuşmada, yazının hat sanatına nasıl dönüştüğünü anlatırken, özellikle Türklerin İslam’ı kabul etmesiyle kültürel bağlamda çok zengin bir birikim ve sanata dönüştüğünü dile getirdi.



“Tecrübenin Paylaşımı” seminerine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aral ve çok sayıda akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Seminerin giriş konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, seminere katılımından ötürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz’e teşekkürlerini iletti.

Hat sanatıyla ilgili önemli çalışmalar ve eserler sunan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz, konuşmasına yazının tarihi önemine değinerek başladı. Yazının hat sanatına nasıl dönüştüğünü ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimini anlatan Öksüz, özellikle Türklerin İslam’ı kabul etmesiyle kültürel bağlamda çok zengin bir birikim ve sanata dönüştüğünü dile getirdi.

Hüseyin Öksüz, iyi bir hattat olmak için ne gibi özelliklere sahip olmak gerektiğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“İyi bir hattat olmak için, hocadan icazet almış olmak, estetik değeri olan bir ya da birkaç yazıyı yazmış, uğraşmış olmak, kalemini kötü şeylere alet etmemek, kalbini ve gönlünü öldüren süfli şeylere meyletmemek, kendisine verilen sırra sadık kalmak, övgülerden gurura kapılmamak, tenkitlere karşı kırılmamak. Yetenekli olmak, özverili olmak sabırlı olmak gerekir. Meşki talim görmüş olmak, tek başına yapılacak bir iş değildir.”

İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz’ın “Şahsınızın hat sanatıyla tanışması nasıl oldu” sorusuna cevap olarak Öksüz, ortaokul ve lise yıllarına dayanan arzulu tanışma hikâyesini, sonrasında hat sanatını nasıl bir tutku ve fedakarlıkla sürdürdüğünü anlattı. Öksüz ayrıca bu vesileyle hat sanatında usta isimlerle tanışma imkânının olduğunu belirtti.

Öksüz, son olarak kariyer planlaması yapan öğrenci ve akademisyenler için, hat sanatının sabır istediğini, asla yazmayı bırakmamak gerektiğini, sürekli uygulama yapılması gereken bir sanat olduğunu ve sonunda mutlaka meyvelerinin maddi ve manevi şekilde alınacağını dile getirdi.

Yılmaz, katılımlarından ve değerli tecrübe aktarımlarından ötürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz’e ve diğer katılımcılara teşekkürlerini ileterek semineri sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.