Battalgazi Belediyesi asfaltsız yol bırakmama adına kararlı ilerliyor Başkan Güder: “Battalgazi’de asfaltsız yol bırakmama hedefimiz var”

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Hanımınçiftliği Mahallesindeki 1.5 milyonluk ulaşım yatırımını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu tempo ile Battalgazi’mizde asfaltsız yol bırakmama hedefimiz var” dedi.

İlçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için 2019 yılından bu yana Battalgazi’de asfalt seferberliğini sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hanımınçiftliği Mahallesi’ndeki 7 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Ulaşım yatırımlarındaki program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Cihanbey mevkiinde alt yapı çalışmaları tamamlanan Aydoğan, Muradiye, Onur, Yeşim, Samanlı, Güven ve Yalı sokaklarında tamamladığı asfalt ve kaldırım çalışmaları kapsamında 1.5 milyonluk yatırımı ilçeyle buluşturdu. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hizmet aşkıyla çıktıkları bu yolda Battalgazi’ye yakışır yollar yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.



Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun

Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Yücetaş isimli vatandaş, “Battalgazi Belediyemize ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Mahallemiz toz toprak içindeydi ve bizler sıkıntı çekiyorduk. Yapılan bu çalışmalar ile sıkıntılarımız ortadan kalkacak. Mahallemiz temiz olacak. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Feshi Kaya isimli vatandaş ise, “Mahallemizde asfalt çalışması yapılması bizleri çok memnun etti. Her yer toz toprak içindeydi. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Battalgazi Belediyesi’nin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini ifade eden Muhtar Azası Sefer Hakverdi, “Battalgazi Belediyemizin mahallemize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyorum. Başkanımız Osman Güder’in verdiği talimatlarla kış ayı gelmeden mahallemizdeki çalışmalarımız tamamlandı. Battalgazi Belediyesi üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyor. Hanımınçiftliği mahallesi olarak her zaman başkanımızın yanındayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Hemşerilerimizin hizmetindeyiz"

Battalgazi’nin dört bir köşesinde fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak hemşerilerimizin gidecekleri yerlere rahatça ulaşmasını önemsiyoruz. Ekiplerimizin Hanımınçiftliği mahallesindeki 7 sokakta tamamladığı sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Mahallemizin alt yapı çalışması tamamlandı ve hemen ardından asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz ilçenin dört bir köşesinde özveriyle çalışmaya devam ediyor. Güzel bir çalışma olmuş. Hemşerilerimizin her daim hizmetindeyiz. Bu tempo ile Battalgazi’mizde asfaltsız yol bırakmama hedefimiz var. Bu bölgeler 3040 yıllık bir alt yapıya sahipti ve yenilendi. Bölgemizin imar sorununa da 1 ay önce neşter vurduk. İmarı, alt ve üst yapısı ile birlikte Hanımınçiftliği mahallemizin güzelliğine güzellik katıyoruz. Battalgazi’mize hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayacağımızı her zaman dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda ilçemizde örnek çalışmalarıma imza atıyoruz” diye konuştu.

