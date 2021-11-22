Koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza

Malatya'da koruma altındaki anne ve yavru iki yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza uygulandı.

Edilen bilgilere göre, Darende ilçesi Karabacak Mahallesi Peteklik mevkiinde 4 kişinin yaban keçisi avladığı bilgisi üzerine Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmada 4 kişi avladıkları koruma altında olan anne ve yavru iki yaban keçisi ile birlikte yakalandı. Şahıslara toplamda 127 bin 526 lira ceza uygulanırken, olayda kullanılan 4 adet av tüfeğine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.