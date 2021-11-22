Çınar, ‘aşk yolunda’ filminin oyuncuları ile söyleşi etkinliği düzeledi Çınar: “Film sektörünün dikkatini çekecek doğal bir platoya sahibiz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile oyuncular Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldılar.

Malatya Park AVM Fuaye alanında gerçekleşen söyleşiye katılan ‘aşk yolunda’ Sinema Filminin oyuncularından Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’de gösterime giren ‘aşk yolunda’ Sinema Filmi sayesinde Malatya ve Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerini ön plana çıkardıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Malatya Gala Gösterimine katılan sanatçıları ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçenin tarihi, kültürü ve gastronomisini sinema, dizi ve klip gibi sanatsal yapımlarla tanıttıklarını ifade eden Çınar, “ Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle tüm bölümleri Yeşilyurt’ta çekilen ‘aşk yolunda’ Sinema Filminin Malatya Gala Gösterimini büyük bir katılım altında gerçekleştirdik. Ülke çapında yakından tanınan ve çok değerli yapımlarda görev alan değerli sanatçılarımızı gala vesilesiyle kentimizde misafir etmekten ve hemşerilerimizle buluşturmaktan onur duymaktayız. Belediye olarak kültürel, sanatsal ve eğitim gibi alanlarda ilçemizi daha fazla geliştirmek ve isminden söz ettirilmesini sağlamak için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. ‘aşk yolunda’ Sinema Filmimizde bu çalışmaların güzel bir ürünüdür. Köklü bir tarihe, geleneksel bir yapıya, Anadolu medeniyetinin tüm zenginliklerine sahip Yeşilyurt’umuzun var olan güçlü yönlerini sanatın o güçlü yönüyle daha fazla kesime ulaştırmaya çalışıyoruz. Neşeli ve keyif dolu bir senaryo ile izleyicileriyle buluşan ‘aşk yolunda’ Sinema Filminde Yeşilyurt’umuzun doğal hayatı, geleneksel kimliği, yemekleri ve sokaklarından çok güzel kesitlerin yer alması, ilçemizin ne kadar özel ve güzel bir hüviyete sahip olduğunu daha geniş kesimlere ulaştırma fırsatını yakalıyoruz. Malatya’mızın zengin yemek kültürü başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanlarını, kayısısı, kirazı, üzümümü, elması, çileği ve vişnesi gibi tarımsal ürünlerimizin de bu vesileyle tanıtmış oluyoruz. Bu tür sanatsal yapımların çoğalmasıyla yakın zamanda kentimizin farklı yerlerinde çok sayıda sinema ve dizi gibi yapımlar çekilecektir, biz buna inanıyoruz, çünkü Malatya’mız sanatsal çalışmalar için en uygun kentler arasındadır. Belediye olarak ta doğal, tarihsel ve kültürel açıdan tüm zenginliğimizi bu tür destekler ve organizasyonlarla ön plana çıkarma gayretindeyiz, bu yolda da başarılı çalışmaların altına teker teker imza atıyoruz” dedi.

Malatya’da çekilecek sinema ve dizi gibi yapımlara her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Çınar, “ Son 2,5 yıllık dönemde ilçemiz çok değişti, çok gelişti, bizlerde bu değişimi daha geniş kesimlere ulaştırmak içinde sanatsal ve kültürel projelere ağırlık veriyoruz. ‘aşk yolunda’ filmiyle güzel bir başlangıç yapıyoruz, inşallah bunun devamını getireceğiz. Çünkü Yeşilyurt’umuz tarih kokan caddeleri, konakları, müzeleri, evleri ve geleneksel yaşamıyla sinema ve dizi sektörünün ilgisini çekecek bir potansiyele sahiptir. Yakın zamanda çok sayıda sanatsal çalışmaya yine ev sahipliği yapacağız. Malatya’ya gelen sanatçılarımızla da istişare ediyoruz, fikir alış verişinde bulunuyoruz, sohbetlerimizden çıkardığımız sonuçlara desteklerimizi daha farklı bir şekilde artırmayı planlıyoruz. Yapımcılar ve Yönetmenler buraya gelip inceleme yaparlarsa buranın atmosferinin filmler için ne kadar uygun olduğunu yakından göreceklerdir. Film sektörünün dikkatini çekecek doğal bir platoya sahibiz. Belediye olarak ta bölgemizde çekimi yapılacak sinema ve dizi gibi yapımlara her türlü desteği vermeye hazırız. Geçtiğimiz yıllarda yine belediyemizin destekleriyle çekimleri yapılan sinema ve dizi gibi yapımlarında vizyona girmesiyle birlikte ilçemizin tanıtımını daha güçlü bir zeminde ilerletmiş olacağız” şeklinde konuştu.

20 yıl aradan sonra geldiği Malatya’yı çok güzel bulduğunu ifade eden Sanatçı Alev Oraloğlu da katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, Sanatçı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise, “ Sanata ve sanatçıya çok güzel destekler sunan bir Belediye Başkanına sahip olmanız Malatya için bir şanstır. Yeşilyurt Belediyemiz ve hemşerilerimizin bu ilgisi ve alakası bizleri gururlandırdı. Mehmet Çınar Başkanımızın gayretlerini takdirle karşılıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Söyleşiye katılan vatandaşların sorularını cevaplayan Sanatçı Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na, Çınar ve Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Aslan tarafından kayısı paketi hediye edildi.

Çınar, söyleşinin ardından eşi Semra Çınar ile birlikte Tarihi Yeşilyurt Konaklarında misafir ettiği Sanatçı Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na bölgenin tarihi ve kültürü ile hayata geçen yatırımlar hakkında bilgiler paylaşıp, kayısı paketi hediye etti.

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