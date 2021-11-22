Yeni Malatyaspor kötü gidişata dur diyemedi

2022 Üç aylar ne zaman?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Giresunspor’a 10 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sarısiyahlı ekip üst üste 3. mağlubiyetini alarak kötü gidişata dur diyemedi. Doğu Anadolu ekibi, GZT Giresunspor karşısında aldığı sonuçla ligde 17. sıraya gerileyerek düşme potasına girdi. Ligin 14. haftasında pazar günü saat 19.00’da Galatasaray’ı ağırlayacak olan Kaplanlar, bu maçtan galibiyet ile ayrılarak yoluna moralli devam etmek istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.