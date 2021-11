Bülbüloğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Öğretmenler Günü mesajında, “Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinde aktif rol oynayan öğretmenler her türlü övgü ve takdire layıktır” ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan MİMDER Başkanı Bülbüloğlu, mesajında, "Öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, vatan ve millet sevgisini öğreten, ilim ve irfan ile donatan, her koşulda öncelikle eğitim diyen neferlerimizdir. Karşılığı maddi olarak ölçülemeyecek kadar saygın ve önemli; sevgi, şefkat ve fedakârlık gerektiren bir mesleği icra eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi ruhen, fikren, ahlâken ve vicdanen iyi yetiştirerek yarınlarımızı şekillendirmektedir. Ülkemiz onların yetiştirdiği nesillerle her geçen gün bir adım daha ileri gitmektedir. Onların yetiştirecekleri yeni nesillerle de bu yolda yürüyüşüne devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Öğretmenlerin her türlü övgü ve takdire layık olduklarına dikkat çeken Bülbüloğlu'nun mesajında, “Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle Başöğretmenimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başarılı ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmelerini temenni ediyorum" denildi.

