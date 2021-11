Başkan Çınar, yetim koordinasyon merkezini inceledi Çınar: “Yetim Koordinasyon Merkezi ile gönül belediyeciliği hizmetlerimizi geliştiriyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kadınlara yönelik Aile Danışmanlık Merkezi kurmak içinde çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Erkan Dikenli, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Alparslan Tokgöz ile birlikte yapımı tamamlanan Yetim Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yeşilyurt İlçesinde ‘sosyal devlet’ anlayışını vatandaşlara güçlü bir şekilde hissettirdiklerini ve ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini planlı ve düzenli hizmetlerle ulaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yetim Koordinasyon Merkezi ile de yetim ve öksüz çocukların yanı sıra ailelerine sosyal, psikolojik ve kültürel anlamda güzel hizmetler sunacaklarını söyledi. Yetim Koordinasyon Merkezinin açılışını yakında yapacaklarını vurgulayan Çınar, “ Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün hizmet alanlarına Yetim Koordinasyon Merkezimizi de ekleyerek, yetim ve öksüz çocuklarımız ile ailelerine yönelik sosyal, psikolojik ve farklı alanlarda ki eğitim programlarına ev sahipliği yapacağız. Turgut Özal Mahallemizde kiraladığımız üç katlı binanın iç ve dış yapısını baştan aşağıya tadilat ve onarımını yaparak modern ve nezih bir görüntüye kavuşturup, Yetim Koordinasyon Merkezi olarak Yeşilyurt’a kazandırdık. İlçemizde ikamet eden yetim ve öksüz çocuklarımızın hayata daha güzel ve umutla bakmaları amacıyla alanında uzman sosyologlar ve psikologların belirleyeceği eğitim programları ve aktiviteler düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı özel ve değerli bir projeyi daha Yeşilyurtlularla buluşturuyoruz" dedi.

Yetim Koordinasyon Merkezinin ilçedeki ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik ve kıyafet gibi yardımların planlaması ve organizasyonu yapılan Emanet Çarşı ile koordineli olarak hizmet vereceğini dile getiren Başkan Çınar, “ Bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşımıza başvuru yapan yetim ve öksüz çocuklarımızın yanı sıra duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarıyla bu merkeze yönlendirilen veya bilgilendirilen evlatlarımıza maddi ve manevi yardımlarımızı buradaki merkezimiz aracılığıyla daha planlı ve sistemli bir boyutta gerçeğe dönüştürmüş olacağız. Yetim ve öksüz çocuklarımızın yanı sıra aileleri ve evlatlarımızı himaye eden yakınlarına da çeşitli alanlarda eğitimler düzenleyeceğiz. Malatya’da ilk defa Yeşilyurt İlçemizde hayata geçecek bu özel proje ile başarıyla yürüttüğümüz Gönül Belediyeciliği hizmetlerimizi de geliştirmiş ve büyütmüş olacağız. Bölgemizde ihtiyacı duyulan bu özel yatırım sayesinde hepimizin göz bebeği olan yetim ve öksüz evlatlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt İlçesinde kadınlara yönelik Aile Danışmanlık Merkezleri kuracaklarına dikkat çeken Çınar, “ İlçemizde dezavantajlı durumda olan her yaş grubundaki vatandaşımıza hızlı, kaliteli ve güzel hizmetler ulaştırmak amacıyla hizmet alanlarımızı yeni bir yapılanma süreciyle birlikte genişletme kararı aldık. Yetim Koordinasyon Merkezimizin yanı sıra belediyemizde yeni kurduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında, Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda; ilçemizde ki zor ve sıkıntılı durumda olan kadınlarımıza sosyal ve psikolojik destekler vereceğimiz Aile Danışmanlık Merkezleri kuracağız. İhtiyaç sahibi kadınlarımızın sorunlarını rahat bir ortamda bizlere ve devletin ilgili kurumlarına iletebilecekleri ve yardım alabilecekleri merkezlerimizi açarak, bu alandaki sosyal hizmetlerimizin boyutunu geliştirmiş olacağız. Bölgemizde farkındalık oluşturan, dikkat çeken ve ilgi uyandıran bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz ve yatırımlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi bütün çocuklarımızın, kardeşlerimizin, kadınlarımızın ve büyüklerimizin asla sahipsiz ve yalnız olmadıklarını onlara güçlü bir şekilde hissettirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

