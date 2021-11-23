Başkan Çınar, yetim koordinasyon merkezini inceledi Çınar: “Yetim Koordinasyon Merkezi ile gönül belediyeciliği hizmetlerimizi geliştiriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, yetim koordinasyon merkezini inceledi Çınar: “Yetim Koordinasyon Merkezi ile gönül belediyeciliği hizmetlerimizi geliştiriyoruz”

İHA

Başkan Çınar, yetim koordinasyon merkezini inceledi Çınar: “Yetim Koordinasyon Merkezi ile gönül belediyeciliği hizmetlerimizi geliştiriyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kadınlara yönelik Aile Danışmanlık Merkezi kurmak içinde çalışmalarımızı başlattık” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Erkan Dikenli, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Alparslan Tokgöz ile birlikte yapımı tamamlanan Yetim Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yeşilyurt İlçesinde ‘sosyal devlet’ anlayışını vatandaşlara güçlü bir şekilde hissettirdiklerini ve ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini planlı ve düzenli hizmetlerle ulaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yetim Koordinasyon Merkezi ile de yetim ve öksüz çocukların yanı sıra ailelerine sosyal, psikolojik ve kültürel anlamda güzel hizmetler sunacaklarını söyledi. Yetim Koordinasyon Merkezinin açılışını yakında yapacaklarını vurgulayan Çınar, “ Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün hizmet alanlarına Yetim Koordinasyon Merkezimizi de ekleyerek, yetim ve öksüz çocuklarımız ile ailelerine yönelik sosyal, psikolojik ve farklı alanlarda ki eğitim programlarına ev sahipliği yapacağız. Turgut Özal Mahallemizde kiraladığımız üç katlı binanın iç ve dış yapısını baştan aşağıya tadilat ve onarımını yaparak modern ve nezih bir görüntüye kavuşturup, Yetim Koordinasyon Merkezi olarak Yeşilyurt’a kazandırdık. İlçemizde ikamet eden yetim ve öksüz çocuklarımızın hayata daha güzel ve umutla bakmaları amacıyla alanında uzman sosyologlar ve psikologların belirleyeceği eğitim programları ve aktiviteler düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı özel ve değerli bir projeyi daha Yeşilyurtlularla buluşturuyoruz" dedi.
Yetim Koordinasyon Merkezinin ilçedeki ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik ve kıyafet gibi yardımların planlaması ve organizasyonu yapılan Emanet Çarşı ile koordineli olarak hizmet vereceğini dile getiren Başkan Çınar, “ Bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşımıza başvuru yapan yetim ve öksüz çocuklarımızın yanı sıra duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarıyla bu merkeze yönlendirilen veya bilgilendirilen evlatlarımıza maddi ve manevi yardımlarımızı buradaki merkezimiz aracılığıyla daha planlı ve sistemli bir boyutta gerçeğe dönüştürmüş olacağız. Yetim ve öksüz çocuklarımızın yanı sıra aileleri ve evlatlarımızı himaye eden yakınlarına da çeşitli alanlarda eğitimler düzenleyeceğiz. Malatya’da ilk defa Yeşilyurt İlçemizde hayata geçecek bu özel proje ile başarıyla yürüttüğümüz Gönül Belediyeciliği hizmetlerimizi de geliştirmiş ve büyütmüş olacağız. Bölgemizde ihtiyacı duyulan bu özel yatırım sayesinde hepimizin göz bebeği olan yetim ve öksüz evlatlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt İlçesinde kadınlara yönelik Aile Danışmanlık Merkezleri kuracaklarına dikkat çeken Çınar, “ İlçemizde dezavantajlı durumda olan her yaş grubundaki vatandaşımıza hızlı, kaliteli ve güzel hizmetler ulaştırmak amacıyla hizmet alanlarımızı yeni bir yapılanma süreciyle birlikte genişletme kararı aldık. Yetim Koordinasyon Merkezimizin yanı sıra belediyemizde yeni kurduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında, Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda; ilçemizde ki zor ve sıkıntılı durumda olan kadınlarımıza sosyal ve psikolojik destekler vereceğimiz Aile Danışmanlık Merkezleri kuracağız. İhtiyaç sahibi kadınlarımızın sorunlarını rahat bir ortamda bizlere ve devletin ilgili kurumlarına iletebilecekleri ve yardım alabilecekleri merkezlerimizi açarak, bu alandaki sosyal hizmetlerimizin boyutunu geliştirmiş olacağız. Bölgemizde farkındalık oluşturan, dikkat çeken ve ilgi uyandıran bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz ve yatırımlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi bütün çocuklarımızın, kardeşlerimizin, kadınlarımızın ve büyüklerimizin asla sahipsiz ve yalnız olmadıklarını onlara güçlü bir şekilde hissettirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Kahtalı’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kahtalı’dan Öğretmenler Günü mesajı
Ayakkabı profesörünün çeyrek asırlık meslek aşkı
YEREL HABERLER Ayakkabı profesörünün çeyrek asırlık meslek aşkı
İnönü Üniversitesi'nden toplu iş sözleşmesi açıklaması
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'nden toplu iş sözleşmesi ...
Rektör Karabulut’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Öğretmenler Günü mesajı
Bülbüloğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Bülbüloğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı
Reşat Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Reşat Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Güder’den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Öğretmenler Günü mesajı
FKA’dan projesi başlangıç toplantısı
YEREL HABERLER FKA’dan projesi başlangıç toplantısı
Malatya'da kaza trafiği kilitledi
YEREL HABERLER Malatya'da kaza trafiği kilitledi
Yeni Malatyaspor kötü gidişata dur diyemedi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor kötü gidişata dur diyemedi
Arapgir’de sonbahar doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktırıyor
YEREL HABERLER Arapgir’de sonbahar doğal güzelliğiyle görenleri ...
Çınar, ‘aşk yolunda’ filminin oyuncuları ile söyleşi etkinliği düzeledi Çınar: “Film sektörünün dikkatini çekecek doğal bir platoya sahibiz”
YEREL HABERLER Çınar, ‘aşk yolunda’ filminin oyuncuları ile söyleşi ...
Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık’ta hizmete giriyor Malatya’nın gülen yüzlerine, gülen yüzler kafeteryası
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 ...
Koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza
YEREL HABERLER Koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 4 kişiye ...
Battalgazi Belediyesi asfaltsız yol bırakmama adına kararlı ilerliyor Başkan Güder: “Battalgazi’de asfaltsız yol bırakmama hedefimiz var”
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi asfaltsız yol bırakmama adına ...
İnönü Üniversitesinde “Tecrübenin Paylaşımı” isimli çevrim içi seminer
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesinde “Tecrübenin Paylaşımı” isimli ...
Pütürge’de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı Kerpiç evlerden çelik konstrüksiyon evlere geçmenin mutluluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Pütürge’de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam ...
Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı
YEREL HABERLER Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı
Malatya'daki silahlı baskına tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki silahlı baskına tutuklama
Orduzu sentetik çim sahası düzenlenen törenle hizmete girdi Gürkan: “Malatya’nın 50 yılına hitap edebilecek spor altyapısı bu dönemde gerçekleştiriliyor”
YEREL HABERLER Orduzu sentetik çim sahası düzenlenen törenle hizmete ...
Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca ...
Hollywood yıldızlarına Malatya'da dövüş eğitimi
YEREL HABERLER Hollywood yıldızlarına Malatya'da dövüş eğitimi
Engelli öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Engelli öğrenci temsilcisi seçimi yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.