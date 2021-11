Malatya’da kadına yönelik şiddet arttı

Malatya’da kadına yönelik şiddet nedeniyle 2020 yılında 3944 başvuru yapılırken, 2021 yılı ilk on ayında 4223’e çıktı.

Malatya’da 20222025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2. Eylem Planı Çalıştayı başladı.

Belediye Nikâh Salonunda düzenlenen Çalıştaya, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri temsilcileri, STK’lar ve kurum müdürleri katıldı.

Malatya Valiliği bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

Vali Aydın Baruş da, Malatya’da da kadına yönelik şiddetle ilgili rakamları paylaşarak, “Şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz (ŞÖNİM) var. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde. ŞÖNİM kayıtlarımıza göre, 2020 yılında 3944 başvuru varken 2021 yılı ilk on ayında 4223’e çıkmış. Önleyici tedbir talep eden kadın sayısı 2020’de 3078 iken 2021 yılı ilk on ayında 2895 olmuş. Koruyucu tedbir talep eden kadın sayısı 2020’de 234 iken 2021 yılı ilk on ayında 336 olmuş. Kadın Konuk evlerinde barınma hizmeti alan kadınlar ve beraberindeki çocuk sayıları 2020 itibari ile 287 kadın ve 197 çocuk iken 2021 yılı ilk on ayında 306 kadın ve 206 çocuk olmuş. Kadın cinayetleri devam ediyor 2020 yılında dört kardeşimizi kaybettik, 2021 yılında da üç kardeşimizi. Unutmayalım kadına yönelik şiddeti önlemek toplumun tüm kesimleri olarak hepimizin sorumluluğudur. Şiddetle her alanda her ortamda birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Devletin aldığı çok önemli tedbirler olduğuna dikkat çeken Baruş, alınan tedbirleri sıraladı.

Üniversiteler, Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün bilgilendirme çalışmaları ve yapmış oldukları faaliyetler hakkındaki sunumların yer aldığı Çalıştay, 3 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Nikâh Salonunda devam edecek.

