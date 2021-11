Özcan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özcan mesajında, geleceğin teminatı çocukların çağın gereksinimlerine uygun, bilgili, donanımlı ve yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesini sağlayan öğretmenlerin kutsal bir görevi üstlendiğini belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanında görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdüren tüm öğretmenlerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Özcan, "İnsanlara önce okumayı, sonra ilim irfanı ve hayatı öğreten öğretmenlerimiz her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. İyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği genç nesillerin, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek en büyük güçtür. Topluma şekil veren, yön verenlerin başında öğretmenlerimiz gelir. Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük pay onlarındır. İnsan yetiştirmek ve hayata kazandırmak gibi yeryüzündeki en zor sanatı başarıyla icra eden öğretmenlerimiz bu nedenle insanlık tarihi boyunca tüm toplumların büyük sevgi ve saygısına mazhar olmuş müstesna bir mesleğin seçkin temsilcileridir. Bir insanı topluma yararlı bir fert olarak kazandırmayı, dünyanın en büyük zenginliği olarak gören öğretmenlerimiz en büyük hürmeti ve saygıyı hak etmektedir. Kısaca, her şeyi şekillendiren temelde öğretmenlerimizin verdiği eğitimdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatanın her bölgesinde her şartta görevini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

