Tarım Market'in 564'üncü şubesi Malatya'da

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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 564'üncü şubesi Malatya'da törenle açıldı.

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatif Market'in 564'üncü şubesi açılış törenine, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya Koordinatörü Murat Tunç, Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya ve ilçelerin yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmalarda ise Tarım Kredi Kooperatiflerinin hizmetleri dile getirildi.

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