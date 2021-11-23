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Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

İHA

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

Kaza, 19.30 sularında Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi istikametinden gelen Ş.K. idaresindeki 44 T 0257 plakalı Hyundai marka ticari araca, Ö.D. yönetiminde seyir halinde olan 44 PN 188 plakalı Volkswagen marka minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabilirken, minibüs ise kaldırıma çıktı. Kazada ticari araç sürücüsü yaralanırken aracı ise hurdaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Ş.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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