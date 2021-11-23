Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

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Malatya'da 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 17 Mart Çarşamba günü 18.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kul Sokak içerisinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçarak izini kaybettiren olayın şüphelisi M.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, Yavuz Selim Mahallesi'nde yakaladıkları şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen M.A.'nın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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