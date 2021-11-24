Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-24 08:26:36



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