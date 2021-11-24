Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

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Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Pazar günü 19.00’da evinde karşı karşıya geleceği Galatasaray maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdüren sarısiyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleri ile Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeni ile sahalardan uzak kalan Benjamin Tetteh ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

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