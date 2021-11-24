Akçadağ Belediyesi’ne ödül

Malatya’nın Akçadağ Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda ödül aldı.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nın kazananları belli oldu. 32 üye belediyenin 84 projeyle başvurduğu yarışmada Akçadağ Belediyesi, Sağlıklı Yaşam kategorisinde “doğa rotalarının turizme kazandırılması” projesi ile Jüri Özel Ödülü’ aldı.

Yarışmanın ödül töreni Antalya Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

Akçadağ Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Akçadağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve başka bir örneği bulunmayan doğa rotalarının turizme kazandırılması projesi, sağlıklı yaşam kategorisinde ödüle layık görüldü” denildi.

Ödül alan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “2019 ‘da hayatımıza giren pandemi tüm dünyadaki insanları derinden sarsmış, hepimizi aylarca süren ev ortamına hapsetmiştir. Değişen koşullar insanları aktiviteler için doğayla baş başa kalacakları ortamlara itmiştir. Turizm bile yönünü bu kulvara çevirmiş olup insanlar kalabalıklardan uzaklaşacakları alanları tercih etmişlerdir. Akçadağ Belediyesi olarak Levent Vadisi’nin tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya daha çok çıkaracağımız, halkımızın spor yapacağı yaparken de sağlık kazanacağı trekking yolları ve bisiklet parkurları oluşturmayı amaçladık. Trekking, doğa sporlarının en az ekipman ve malzemeye ihtiyaç duyduğu her yaştan insanın kolaylıkla katılabileceği bir spor dalı olup parkurların zorluk dereceleri bu sporu daha eğlenceli hala getirmiştir. Aynı zamanda bisiklet parkurlarıyla Levent vadisinin eşsiz doğal manzaraları eşliğinde salgının olumsuz etkilerinden uzakta spor yapma keyfini halkımıza yaşatmak özel amacımızdır” ifadelerini kullandı.

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