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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020’nin en başarılı rektörü Karabulut seçldi

İHA

2020’nin en başarılı rektörü Karabulut seçldi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 2020 yılının en başarılı rektörü seçildi.
MTÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Av. Barış Kerim, kuruluş adına yapmış olduğu yazılı açıklamasında, “2020/2021 eğitim ve öğretim yılı kapsamında Türkiye ve KKTC üniversitelerinde bağımsız bir şekilde üniversite öğrencileri arasında yapılan anket ve araştırmalar sonucunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut gençlerin oyları ile Türkiye de 2020 yılının en başarılı Rektörü seçilmiştir diye bildirildi” ifadelerine yer verildi.
Kerim yazılı açıklamasında, “MTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut hanımefendinin üniversite öğrencilerinin oylarıyla 2020 yılının en başarılı rektörü seçilmesin de gençlik, spor, kültür ve sanat etkinliklerine önem vermesi ve çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine destek veren çalışmalar yapması gençlere istihdam sağlayan çalışmalar yapması ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim burs imkanları sağlaması başlıca faktörler olmuştur” dediği bildirildi.
Karabulut’un ödülü önümüzdeki günlerde GESKON tarafından takdim edilecek.
MTÜ tarafından yapılan açıklamada, “MTÜ’yü kısa sürede 6 fakülte 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 11 Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ulaştıran Rektör Prof. Dr. Karabulut, aynı zamanda kuruluşu henüz 3 yıl olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiği yerli ve milli projeler, Covid 19 pandemi sürecinde yapmış olduğu üretim vurgusu ve öğrenciler için düzenlediği 1000’in üzerinde online konferans, söyleşi, çalıştay ve konser programları gibi etkinlikler ile Malatya’nın büyük geçim kaynaklarından olan Kayısı ve Kayısı Çekirdeği’ne verdiği önemle de dikkat çeken çalışmaları olmuştu” denildi.

Rektör Karabulut’un öz geçmişi
1975 yılında Malatya’nın Pütürge ilçesinde doğan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ilk ve orta öğrenimini Malatya’da, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 2001 yılında İnönü üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında doktora eğitimini tamamlayan Karabulut, 2006 yılında Klinik Biyokimya Alanında Doçent unvanını aldı ve 2007 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atandı. Karabulut, 2011 yılında ise aynı üniversitede profesörlük unvanını aldı.
İdari görev olarak 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlük görevini yürüten Karabulut, Tıp Fakültesi Dönem Koordinatörlüğü, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kalite Koordinatörlüğü, Muayene Komisyon Başkanlığı, Kalite Konsey Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksel Okulu Müdürlüğü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Karabulut, Sağlık Bakanlığı Dış Kalite Değerlendirme Çalışma Grubu ve Yüksek Öğretim Kurulu Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Çalışma Grubu Üyeliği ve YÖK Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Karabulut, ulusal kurumlarca desteklenen pek çok projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı.
Karabulut, European Federation of Clinical Chemistry üyeliği, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSEB) Akreditasyona Katılımın Yaygınlaştırılması ve Teşviklerin Arttırılması Çalışma Grubu Başkanlığı ve Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuar Tıbbı Federasyonu (IFCC) Halkla İlişkiler Komitesi Türkiye Temsilciliği gibi faaliyetlerde de bulunuyor. Karabulut, İtalya, İngiltere, Rusya ve Almanya gibi ülkelerde çeşitli üniversitelerde de davetli öğretim üyesi olarak dersler verdi. Rektör Aysun Bay Karabulut, evli ve 3 çocuk sahibi olup, Doç. Dr. Ercan Karabulut ile evli. Karabulut, iyi derecede İngilizce biliyor.

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