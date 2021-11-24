Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Malatya’da tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Malatya ‘da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay tarafında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Kanbay, daha sonra anıt şeref defterini imzaladı. Öğretmenliğin saygıdeğer bir meslek olduğunu ifade eden Kanbay, “ Biliyoruz ki geleceğin Türkiye’si biz öğretmenlere emanettir. Öğretmenler olarak bu emaneti koruma ve geliştirme azmindeyiz. Cumhuriyetin, bizden, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşakları beklediği bilincindeyiz. Elimizdeki bilim ve umudu ülkemize ve dünyaya yaymaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin her yerinde şevkle çalıştıklarını belirten Kanbay, “ Mesleğimizi ilk günkü heyecan ve azimle icra ettiğimizin gururunu yaşıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü kutluyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri başında şehit düşmüş ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenleri saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen program ile sona erdi.

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