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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü üniversitesinde yeni açılan bulvar ağaçlandırılıyor

İHA

İnönü üniversitesinde yeni açılan bulvar ağaçlandırılıyor

Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki yeni yapılan bulvar, fidan dikim programı ile ağaçlandırılıyor.
İnönü Üniversitesi Kampüsü Yeni yol Üniversite Bulvarı mevkiinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Hasan Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan, fakülte dekanları, idari birim yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, fidan dikme etkinliklerinin 2017 yılında hazırlanan ve üniversitenin 40 yılını kapsayan Master Plan’a bağlı olarak açılan yeni yolun (Üniversite Bulvarı) ağaçlandırılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Şu an içinde bulunduğumuz yol, üniversitemizin 2017 yılında yaptığı Master Planının ana yolu. Bu yol, 40 metre genişliğinde ve 4 buçuk kilometre uzunluğundadır. Geçen yıl yolun altyapısını tamamladık. Bunun için Büyükşehir Belediyemizden büyük bir destek aldık. Bu yolun her iki tarafına hem yürüyüş hem de bisiklet yolu yapıyoruz. Geçen yıl ise yolun bir kısmını ağaçlandırmıştık, bu sene de devam ediyoruz. Bugün ne kadar çok ağaç dikersek geleceğe o kadar nefes olacağız” ifadelerini kullandı.

“Biz bu fidanları sizler ve sizden sonraki nesiller için dikiyoruz”
İnönü Üniversitesi’nde ağaçlandırma çalışmalarının süreceğini vurgulayan Kızılay, “Bugün öğrencilerimizle bir buçuk yıllık pandemi arasının ardından fidan dikimi için yeniden buluştuk. Etkinliğe bugün başlıyoruz ama fidan dikimine iki ay boyunca devam edeceğiz. Bölgeyi tümüyle ağaçlandıracağız. Sevgili gençler, diktiğiniz bu çınarlar sizin geleceğiniz olacak. Biz bu fidanları sizler ve sizden sonraki nesiller için dikiyoruz. Üniversitemize ve geleceğe nefes oluyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinlik, üniversite bünyesindeki birimlere tahsis edilen alanlara fidan dikilmesinin ardından son buldu.

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