Yazıhan’da muhtarlarla toplantı

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Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde muhtarlarla toplantı düzenlenip, ilçede yaşayan yabancılar hakkında özellikle sağlıklı kayıt tutulması istendi.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün koordinesinde ilçenin SODES Toplantı Salonunda Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçede yaşayan yabancılar hakkında özellikle sağlıklı kayıt tutulması istendi. Soru cevap şeklinde de geçen toplantıda, istişarelerde de bulunuldu.

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