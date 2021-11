Sumudica: "Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil"

Spor Toto Süper Lig’de üst üste 3 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica, kendisinden önce yapılan transfer politikasını eleştirerek, "67 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil. Bunu herkes biliyor. Ben şimdi nasıl değişiklik yapacağım, nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim, dinlendireceğim? Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum" dedi.

Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica, kendisinden önce yapılan transferlerin yanlış olduğunu söyleyerek, ilk yarının bitimini beklediklerini belirtti.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rumen teknik adam, geride kalan Giresunspor mağlubiyeti ile ilgili oyuncularının eksikliğinden dem vurdu. Takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların çok olduğunu belirten Sumudica, maçın hakemi Cüneyt Çakır’a da sitem etti. Türkiye’nin en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen Cüneyt Çakır’ın kendilerine karşı hiçbir şekilde adaletli davrandığını düşündüğünü belirten Sumudica, “Bizim taraftan kimse bunun hakkında konuşmadı. Tamam Karim Hafez’in yaptığı penaltıydı ama Miraç’ı yere düşürdüler, bir firikik pozisyonumuz vardı, Adem’e yapılan bir faul vardı. Kimse konuşmadı. Malatyaspor küçük bir takım değil, herkes küçük bir takım gibi görüyor. Anadolu takımı olabiliriz ama kimse Malatya’yı küçük görmesin. Bir Galatasaray maçını haftalarca konuşulabiliyorsa Malatya’yı 10 dakika bile konuşmadan geçebiliyorlar. Ben buna karşıyım. Biz de büyük takımlar gibi her gün buraya geliyoruz, futbolcularımız da her gün onların futbolcusu gibi çalışıyor. Buradaki personel de onlarınki gibi çalışıyor, herkes ekmek parası için buraya geliyor. Burada futbolcularımız ter döküyor, günlerce, haftalarca antrenman yapıyor ama verilen yanlış bir karardan ötürü kaybedince bu üzücü oluyor" diye konuştu.

Futbolda adalet olmasını istediğini ifade eden Sumudica, bu hafta sahalarında oynayacakları Galatasaray maçında her iki tarafın da futbolu ile konuşulmasını istediğini dile getirdi.

Kendisinden önce yapılan transfer çalışmalarına da göndermede bulunan Sumudica, "Ben Adana Demirspor ve Altay maçında tam kadro ile çıktım. Daha sonra birkaç oyuncunun sakatlanması ve milli takıma gitmesiyle galiba gerçeklerle yüzleştim. Bu bizim gizliliğimiz, mahremimiz çok da konuşmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bazı yerlerde Sumudica’nın kalitesi hakkında konuşuluyor. Bu benim kalitem değil, oyuncularımı da kamera önünde kötülemedim halen de kötülemeyeceğim ama bazı gerçekleri de görmemiz lazım. 67 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil. Bunu herkes biliyor. Ben şimdi nasıl değişiklik yapacağım, nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim, dinlendireceğim? Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum. Başkanla konuştuk, 56 oyuncu transfer edeceğiz. Daha sonra Malatya yukarılara oynayacak" şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile de bunları istişare ettiklerini dile getiren Sumudica, şunları söyledi:

"2. Lig, 3. Lig'deki oyuncuları buraya getirerek Süper Lig’de herhangi bir kalite beklenemez. Tabi ki Malatyaspor da gençleri kullanmak, şans vermek istedi belki ama bence seçimlerinde yanıldılar. Ama bunu düzelteceğiz, hocanın görevi bunları düzeltmektir. Bunları istişare ediyoruz başkanla. Gerçekleri de söylemek lazım, her şeyi saklayamayız sadece gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bizim Süper Lig'de kalmak için en az 8 oyuncuya ihtiyacımız var. Ben rahatlığı seven bir hoca değilim, buraya da para için gelmedim. Bu kulübü kurtarmak, yardımcı olmak için geldim. Benim 20 yıllık kariyerime bakarsanız hiçbir zaman küme düşmeye oynamadım. Burada yaşananları aldığımız sonuçların da bana yüklenilmesini istemem, bu yüzden bunları açıkladım. Ocak ayından sonra yapacağım transferler ile kötü sonuçlar alırsam o zaman karşıma gelin, her şeyi söyleyin. Ama şu anda ben elimdeki oyuncularla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Giresun maçında 56 oyuncum yoktu, daha sonra çalıştığımız organizasyonları sahaya yansıtamadık. Onlar bir penaltı ile maçı kazandılar. Yani elimde malzeme yok ama ben takımıma yemek yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim ki?"

Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam eden antrenmanlarda geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tetteh takımdan ayrı çalışmalara başlarken, futbolcular bu hafta sahalarında Galatasaray’a karşı galip gelerek kötü gidişata dur demek istiyor.

