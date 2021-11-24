Arguvan’da Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nazım Hikmet meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törenden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ve bazı öğretmenler Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü’yü ziyaret ettiler.

Kaymakam Ülkü’ye yapılan ziyaret sonrasında Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda kutlamalara devam edildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Melih Yılmaz'ın konuşmasından sonra öğrenciler gösteri yaptı, şiir okudu ve türküler seslendirdi.

Daha sonra katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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