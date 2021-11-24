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Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ziyaretler Gürkan: “Mesleğimle hep onur duydum”

İHA

Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ziyaretler Gürkan: “Mesleğimle hep onur duydum”

Öğretmenler Günü nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Minik öğrenciler de Gürkan’ı ziyaret etti.
“Sayın başkanımızın başarılarının devamını diliyorum”
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, yaptığı konuşmada, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugünü bize armağan eden Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ve görevi başında şehit düşen Aybüke hocalarımızı, Necmettin hocalarımızı ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Sayın Başkanımızda öğretmenlik mesleğinden gelip 25 yıldır da başarılı siyasi tecrübesi bulunmakta. Bütün ekibimiz olarak Sayın Başkanımızın öğretmenler gününü kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Halkın teveccühünü kazanması noktasında, mesleki hayatındaki iş disiplinini siyasi hayata aktarmasından dolayı da mutlu olduğumuzu ve güzel çalışmaları beraber başaracağımıza inanıyorum” dedi.

“İlk öğretmenlerimiz anne ve babalarımızdır”
Başkan Gürkan ise kendisinin de bir öğretmen olduğunu hatırlatıp, AK Parti Kadın Kollarının ince düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. Gürkan, “Bir öğretmen olarak öğretmenliği genel anlamda değerlendiriyorum. Mesleğimle hep onur duydum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum; bana sorsalar en büyük öğretmenin kim diye Annemiz derim. Çünkü annebaba evde öğretmendir. Biz bütün arkadaşlarımızın öğretme düşüncelerinden dolayı, görevlerinden dolayı öğretmenler gününü kutluyorum. Uzun bir süre öğretmenlik görevini ifa ettim. Milli Eğitimin her kurumunda her bölümünde çalışma fırsatımız oldu. Bu süreç içerisinde hem devletimizin milli birlik ve bekası açısından hem çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, okullarına, milletine ve insanlığa faydalı birer birey olması noktasında mesleğimizi icra etmeye çalıştık. Şu anda da aynı görevi en güzel şekilde ifa etmeye çalışıyoruz. Bende ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunuyorum.
24 Kasım Öğretmenler Gününde diğer meslek guruplarında olduğu gibi sorunları var. Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Öğretmenlerle ilgili meslek kanununun çıkarılacağını ve öğretmenlerin sosyal hayatlarının daha düzenli olması için yeni yasal düzenlemelerin getirileceğini ifade ettiler. Önümüzdeki süreç içerisinde öğretmenlerimize 3600 ek gösterge ile birlikte diğer haklarıyla ilgili iyileştirmeler yapılarak ve meslek kanunu da çıkarılarak öğretmenlik toplumdaki hak ettiği yerini bulacaktır. Tekrar tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kreş öğrencilerinden ziyaret
Bu arada, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kerem Şaheser Kreşi Kurucu Üyesi Şahide Baran ve kreş öğrencilerini kabul ederek bir süre sohbet etti.

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