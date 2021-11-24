Yeşilyurt’ta öğretmenler için özel bir program düzenledi Çınar: “ Emeğiniz ve fedakârlığınız asla unutulmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta öğretmenler için özel bir program düzenledi Çınar: “ Emeğiniz ve fedakârlığınız asla unutulmaz”

İHA

Yeşilyurt’ta öğretmenler için özel bir program düzenledi Çınar: “ Emeğiniz ve fedakârlığınız asla unutulmaz”

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Öğretmenlerimizin gayreti ve fedakârlığı asla unutulmaz” dedi.
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Yeşilyurt’ta görev yapan öğretmenler için Gedik Tepesindeki Oba Çadırında özel bir program düzenledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfü Hangün, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Onursal Başkanı Semra Çınar ile Yeşilyurt’ta görev yapan öğretmenler katıldı.
Eğitime verdiği destek ve önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle her zaman olduğu gibi yine öğretmenlerimizi unutmayarak, güzel bir mekanda anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da, öğretmenlere ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup şunları söyledi:
“ Öncelikle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Böylesine güzel ve anlamlı bir programa ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a öğretmenlere ve eğitime verdiği değerden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalar neticesinde başarılı hizmetlerin altına hep birlikte imza atıyoruz. Pandemi ve doğal afetlerden dolayı çok zor bir süreçten geçerken, görevi başında hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimize ve şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, minnet ve saygı ile yâd ediyorum, hasta olan öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Bizler, herkesin birbirinden kaçtığı, ailelerin bile birbirini görmediği bir süreçte sınıflarda öğrencilerimizi ve velilerimizi asla yalnız bırakmadık. Hayatlarımızla imtihan edildiğimiz bu süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu her aşamada gösterdik, bu saygıdeğer davranışlarından dolayı bütün öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum, iyi ki varsınız. Bu süreçte sizlerle birlikte harika işler çıkardık, inşallah haziran ayına kadar bu süreci kurallar çerçevesinde sürdüreceğiz."
Programa katılan öğretmenlerle tek tek selamlaşarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise hayatını eğitime ve bilgiye adayan öğretmenlerin ortaya koydukları gayret, fedakârlık ve özveriyi her zaman takdirle karşıladıklarını söyledi. Öğretmenlerin aydınlık geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Çınar, "Her yıl olduğu gibi yine 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi özel bir günde ilçemizin farklı bölgelerinde kutsal ve değerli bir görevi ifa eden öğretmenlerimizle bir araya gelmekten, hemhal olmaktan ve muhabbet etmekten büyük bir kıvanç duymaktayız. Ömür boyu devam eden eğitim sürecinde bilgilerini ve tecrübelerini sevgi ve samimiyetle birleştirerek çocuklarımızla paylaşan öğretmenlerimiz çok kutsal ve değerli bir görevi ifa ediyorlar. Yaşamın içinde mimarlar fiziki unsurları inşa ederken, yetiştirdikleri genç nesillerle öğretmenlerimiz de manevi anlamda geleceği inşa etmektedirler. Pandemi süreci ve doğal afetler gibi toplum ve insan yaşantısına olumsuz etkiler bırakan bu yaşadığımız süreçte tüm zorluklara rağmen görevinin başından ayrılmayan, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi ve güzel bir hayata sahip olabilmeleri için tüm özverisiyle çalışan öğretmenlerimizin bu fedakarlığını milletimiz asla unutmayacak ve her daim hatırlayacaktır. Hayatımız boyunca asla unutmayacağımız insanların başında öğretmenlerimiz gelmektedir. Hayat hiç şüphesiz anne ve baba ile başlıyor ancak öğretmenlerimizle devam ediyor. Şahsım olarak öğretmenlerimle asla irtibatı kesmedim ve sürekli görüşüp tavsiyelerini almayı ihmal etmiyorum. Öğretmenlerimizin rehberliğinde ve belirlediği istikamette ilerlemek; başarılı ve mutlu bir aile ve meslek yaşantısının anahtarıdır" şeklinde konuştu.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışarak eğitim hizmetlerinde ki başarılarını sürekli geliştirdiklerine dikkat çeken Çınar, “ Bugün ki programa da desteklerini esirgemeyen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle güzel bir diyaloga, iletişime ve koordineli çalışmaya sahibiz. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Okul Müdürlerimiz ve Öğretmenlerimizle sürekli irtibat halinde olup, okullarımızın gerek fiziksel gerekse de öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim dönemini sürdürmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Ortaklaşa yaptığımız projelerimiz, fiziksel yatırımlarımız ve okullardaki bilgilendirici ve eğitici programlarımızla Yeşilyurt’umuzu eğitim hizmetlerinde de güzel bir seviyeye çıkardık. Bu birliktelik ve dayanışma ruhuyla birlikte aşamayacağımız hiçbir engel, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Eğitim camiamızın bütün fertlerini seviyoruz ve saygı duyuyoruz. İlçemizde yapacağımız daha çok hizmet, gidecek daha çok yolumuz var. İnşallah bu güzel birliktelik tablosunu yeni çalışmalar ve faaliyetlerle daha güçlü zemine yerleştireceğiz. Davetimize icabet eden İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, çok kıymetli öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Yemek ikramı ve müzik dinletisinden sonra programa katılan öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ziyaretler Gürkan: “Mesleğimle hep onur duydum”
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ...
Arguvan’da Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Arguvan’da Öğretmenler Günü kutlaması
Sumudica: Deliler gibi transfer dönemini bekliyorum
YEREL HABERLER Sumudica: Deliler gibi transfer dönemini bekliyorum
"Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalıklar" konferansı
YEREL HABERLER "Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalıklar" ...
Sumudica: "Deliler gibi ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil"
YEREL HABERLER Sumudica: "Deliler gibi ocak ayındaki transfer ...
Yazıhan’da muhtarlarla toplantı
YEREL HABERLER Yazıhan’da muhtarlarla toplantı
İnönü üniversitesinde yeni açılan bulvar ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER İnönü üniversitesinde yeni açılan bulvar ...
Fendoğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı
Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Demez’den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Demez’den Öğretmenler Günü mesajı
2020’nin en başarılı rektörü Karabulut seçldi
YEREL HABERLER 2020’nin en başarılı rektörü Karabulut seçldi
Akçadağ Belediyesi’ne ödül
YEREL HABERLER Akçadağ Belediyesi’ne ödül
Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları ...
Arapgir’de öğretmenler günü kutlaması
YEREL HABERLER Arapgir’de öğretmenler günü kutlaması
Tüfenkci’den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Tüfenkci’den Öğretmenler Günü mesajı
Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya ...
Malatya'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: ...
Tarım Market'in 564'üncü şubesi Malatya'da
YEREL HABERLER Tarım Market'in 564'üncü şubesi Malatya'da
Sanatçı Latif Doğan’dan Doğanşehir’e taziye evi
YEREL HABERLER Sanatçı Latif Doğan’dan Doğanşehir’e taziye evi
Çınar’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan Öğretmenler Günü mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.