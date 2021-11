Battalgazi'de Öğretmenler Günü kutlaması Güder: “Öğretmen hakkı, ana-baba hakkıyla bir tutulmuştur”

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “Can Verip Destanlaşanlar” adlı kutlama programı düzenlendi. Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekilen programda şehit öğretmenlerin isimlerinin canlandırıldığı oratoryo gösterisi, katılımcılardan büyük takdir topladı.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Başöğretmenlik' unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “Can Verip Destanlaşanlar” adlı özel bir kutlama programı düzenlendi.



Oratoryo gösterisinde duygusal anlar yaşandı

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekilen program, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Kur'anı Kerim Tilaveti ile başlayan program, şehit öğretmenlerin isimleriyle birlikte canlandırıldığı oratoryo gösterisi ve müzik dinletisi ile devam etti. Duygusal anların yaşandığı programda bazı konuklar gözyaşlarına hakim olamazken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve katılımcılar gösteriyi ayakta alkışladı. Program sonunda ise Battalgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20 Ekim12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ‘Şiirlerle Öğretmenim’ adlı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İlkokul düzeyinde Ahmet Yağız Pozkıran birinci, Zeynep Beytut ikinci, Elizan Kizir üçüncü olurken, ortaokul düzeyinde Duru Ergül birinci, Hatice Kübra Çelik ikinci, Kevser Ayaoku üçüncü oldu. Lise düzeyinde ise Yunus Gönültaş birinci, Ensar Soku ikinci ve Umutcan Kaplan üçüncü olmayı başardı.



“Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettikleri 24 Kasım 1928 tarihi, 1981 yılından itibaren ülkemizde öğretmenler günü olarak kullanıyor. 1981 yılında dikilen öğretmenler günü ağacı, bu yıl sevinç, heyecan, birlik ve beraberlik duyguları içinde 40. yaprağını açtı. Sizler bilimin, sanatın, aydınlığın, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun, kısacası insanı insan yapan tüm değerlerin meydana getiricisi, yansıtıcısı ve yaşatıcısı olanlarsınız. Öğrenmek ve öğretmek, bu dünya var oldukça önemini koruyacak ve öğretmenlik kutsal bir sanat olmayı daima sürdürecektir. Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. Bizler çocuklarımıza öğretmen olmanın yanında bazen bir anne, bazen bir baba, bazen sığınılacak bir limanız. Bu nedenle sevginin yanında onlara güven vermeliyiz” ifadelerini kullandı.



“Öğretmenlerimiz ile ne kadar iftihar etsek azdır”

Öğretmenlere çiçek vererek, günlerini kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk toplumunda, öğretmen hakkının anababa hakkıyla bir tutulduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlerimizi seviyoruz, değer veriyoruz. Her daim onların emrindeyiz. Bugün ülkemizde bir gelişmişlik varsa, bunlar sizin yani öğretmenlerimizin eseridir. Ülkede yetişen önemli isimler hep sizlerin elinden yetişiyor. Sizin eserlerinizle övünüyoruz ve övünmeye de devam edeceğiz. Güzel bir söz var; ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ İşte siz en hayırlı olanı hak etmiş kişilersiniz. Bir ülke için eğitim ve öğretim çok önemlidir. Kuranı Kerimin ilk ifadesi de ‘oku’dur. Yüce yaradan ‘Oku’ derken; ilim sahibi olun demeye çalışıyor. Eğitim ilk olarak ailede başlar. Hepimiz bir eğitimci ve öğreticiyiz. Siz elleri öpülecek, toplumu değiştiren, toplumu şekillendiren, toplumu güzelleştiren insanlarsınız. Sizlerle ne kadar iftihar etsek azdır. Bizler “beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi” emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyor, her zaman destek oluyoruz. Bu milli bir sorumluluktur. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü, içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.



“Öğretmenlerimizin bu özel günü kutlu olsun”

Tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Biz millet olarak eğer bir muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak, bunun sizin yetiştireceğiniz insanlardan geçtiğini bilmeliyiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin olacaktır.’ Eğer memleketimizi kalkındırmak ve daha ileri götürmek istiyorsak, çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Öğretmenlerimiz fedakar olması gerekiyor. Öğretmenlik mesleği gerçekten fedakar olmayı gerektiriyor. Başta Battalgazi’deki öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum. Şehit öğretmenlere de rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kutlama programına, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Berna Pepe, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, okul müdürleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.