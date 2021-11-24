Görme engelli Nurettin öğretmen, 17 yıldır öğrencilerine rehber



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, doğuştan görme engelli olan Nurettin Kaplan (52), 'Hayat kaynağım' dediği öğrencilerine 17 yıldır rehber öğretmenlik yapıyor. Kaplan, "Yeniden dünyaya gelsem yine aynı işi yapardım" dedi.

İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra Atatürk Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak göreve başlayan, doğuştan görme engelli Nurettin Kaplan, öğrencilerine eğitim sevgisi aşılıyor. Mesleğini severek yaptığını anlatan Kaplan, öğrencilerinin 'hayat kaynağı' olduğunu söyledi. 17 yıllık öğretmen Kaplan, "İşimi öğrencilerimize faydalı olacağımız en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Biz topluma yön veren insanlarız. Biz her kademede, her noktadan insan yetiştiriyoruz. Biz öğretmen olmanın yanında bir anneyiz, babayız. Onun için çok değerli ve çok özel bir iş yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Görme engelinin, işinin önünde engel olmadığını dile getiren Nurettin Kaplan, "Tam tersine artı bir motive ile hayat kaynağım oldu. Öğrencilerin bana bakış açısında, özgüven noktasında hiçbir problem yaşadığımı düşünmüyorum. Yeniden dünyaya gelsem yine aynı işi yapardım. İşimi de çok seviyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-24 16:19:54



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