Malatya Büyükşehir Basketbol takımı galip

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Türkiye 2. Lig Tekerli sandeyle Basketbol’da Malatya’yı temsil eden Malatya Büyükşehir Basketbol Takımı, 2. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Amasya Gümüşhacıköyspor’u misafir etti. Malatya Büyükşehir Basketbol Takımı, 2.hafta maçını galip tamamladı.

Maçın ilk devresini Malatya Büyükşehir Belediyesi 32, Amasya Gümüşhacıköy 33 sonuçla bitti. Malatya Büyükşehir Basketbol Takımı, ikinci yarıda oynadığı güzel oyunla rakibini 7063 yenmesini bildi

İlk hafta maçında Malatya temsilcisi Konya deplasmanında rakibine 5857 yenilmişti.

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