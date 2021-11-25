Malatya’da, Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu sonucunda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi İlçesi’nde sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. 2 şüpheli şahsa yapılan operasyonda iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara doldurmaya hazır sigara, makaron ve nargile tütünü ele geçirildi.

İki şahısın sorgulamaları devam ediyor.

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